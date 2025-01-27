噁！新竹城隍廟旁名店「闆娘對嘴喝完再上菜」...驚悚影片曝

▲老闆娘直接用湯匙對嘴喝再放入鍋中。（圖／翻攝自threads）

文／CTWANT

新竹城隍廟旁一家經營近20年的知名餐飲店引爆食安擔憂，有民眾目睹到老闆娘在餐點上菜前，直接用湯勺「對嘴」喝了一口再端出，民眾見狀後直呼太噁心，對此，店家與親友事後回應，強調當下的餐點是給親友喝的，沒有給客人。

該名目擊者在Threads貼出一則影片，指出位於新竹北門街上城隍廟旁，經營近20年的知名餐飲店，自己和友人都算是店內常客，未料26日晚間10點30分到該店買外帶時，先是見到老闆娘以大勺子喝了整鍋燉煮的湯，想拿起手機紀錄，結果就剛好拍到老闆娘又喝了客人點的湯。

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這名民眾表示，「親眼看見老闆娘舔上自己口水再放回去湯裡面端出桌…..以前店家態度和衛生都沒有現在如此糟糕，但現在店家卻常常很跩地仗著自己是新竹老字號美食來我行我素，之前不開發票還被檢舉到今年才開發票。懇親各位網友有沒有辦法能檢舉他們？不管你食物好不好吃，衛生絕對是底線的底線」。

不過就在民眾將影片PO上網路上後，業者也在第一時間澄清，表示這鍋「是做給親友喝」，才會嘴對嘴喝，不過對於這樣的解釋，原PO無法接受，除了觀感不佳以外，且在影片捕捉到前，確實見到老闆娘直接以大勺子試喝後方的兩大鍋湯。

針對民眾的反映，新竹市衛生局表示會派員，且依照食品良好衛生規範準則進行查核，而業者對於這樣的情況，目前則是未做出回應。

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