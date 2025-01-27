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陸股龍年封關收黑　全年大盤漲幅13%

▲▼ 股市圖。（圖／CFP）

▲上證指數今年漲幅達13%。（圖／CFP）

文／中央社台北27日電

中國股市今天農曆龍年封關，雖然一度開高，然而尾盤下挫導致3大指數收黑，上證指數跌0.06%、深證成指跌1.33%、創業板指跌2.73%。不過綜觀全年，上證指數漲幅仍超過13%。

農曆龍年最後一個交易日，上海證券交易所綜合股價指數（上證指數）下跌2.03點，以3250.6點作收，跌0.06%；深圳證券交易所成份股價指數（深證成指）下跌136.66點，收在10156.07點，跌1.33%；創業板指數（創業板指）跌58.02點，收在2063.82點，跌2.73%。

受到政策刺激，今天3大指數早盤時一度開高，但隨後維持震盪局勢，午盤雖然一度回穩但尾盤下挫，最終收黑。

據統計，今天滬深兩市的總成交額約人民幣1.11兆元（下同，約新台幣4.99兆元），較前一個交易日減少1042億元。整體股市共有3417檔個股下跌，另有157檔股票維持平盤。

雖然3大指數封關收黑，然而由於龍年開市時均開低，因此在過去一整年受到政策刺激與市場信心變化的影響，全年漲幅均達2位數。上證指數漲幅超過13%，深證成指、創業板指的全年漲幅分別超過15%、20%。

在農曆年前，中國官方再次宣布利多，中國證監會主席吳清在23日的記者會上表示，透過推動中長期資金入市，將每年至少為A股新增幾千億元長期資金。

中國國家金融監督管理總局副局長肖遠企當時說明，已有保險公司正在積極踴躍申請保險資金長期股票投資改革試點，第2批保險資金長期股票投資改革試點規模為1000億元，將在春節前就先批覆500億元，馬上到位投資股市。

此舉被解讀為又一刺激市場的政策，有市場分析指出，這筆資金可能已於24日入市，但具體已經投入了多少額度，目前難以知曉，具體影響須等到蛇年開市才能進一步觀察。

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