A股封關日集體下跌！滬指龍年累漲13％　AI相關股收官日漲幅較大

日銀 （BOJ 、 日本央行）今（24 日） 決定將利率從 0.25% 上調至 0.5%，這是自 2007 年 2 月以來最大的升息幅度，調升後利率也創下17年以來最高水準，升息動作嚇壞日股，早盤一度大漲逾300點，重新站回4萬點，隨著升息決策公布後，指數快速翻黑，一度重挫126點，回測39800點關卡。