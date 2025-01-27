A股封關日集體下跌！滬指龍年累漲13％　AI相關股收官日漲幅較大

▲A股封關，龍年三大指數整體表現均為漲勢。（示意圖／路透社）
記者魏有德／綜合報導
大陸A股今（27）日封關，三大指數集體下跌作收，滬指跌0.06%，深證成指跌1.33%，創業板指跌2.73%，三市成交額超1.1兆。以龍年整體表現來看，A股三大指數整體表現不錯，滬指累漲超13%，深證成指累漲超15%，創業板指累漲約20%。
《網易財經》報導，今（27）日板塊題材上，銀行、AI智能體、AI語料板塊漲幅居前；銅纜高速連接、CPO、液冷服務器、機器人等板塊跌幅居前。
A股封關日開盤後，算力硬體板塊集體重挫，銅纜高速連接板塊跌幅居前，沃爾核材、新亞電子、華脈科技盤中跌停。CPO概念股下挫，天孚通信、兆龍互連、中際旭創等跌超10%。液冷服務器板塊持續低迷，英維克跌停。人形機器人板塊持續調整，傳智教育跌停，埃斯頓跌約9%。
至於銀行板塊則是盤中走揚，工商銀行、中國銀行盤中漲超2%，AI智能體概念股依然強勢，普聯軟件、金財互聯、南興股份午後漲停，AI語料板塊上漲，每日互動、視覺中國等盤中漲停。
從龍年一整年個股表現來看，共超4200支個股上漲，其中，漲幅100%以上個股超400支，漲幅200%以上個股82支。漲幅前三名（剔除次新股）分別為正丹股份、匯金科技、潤欣科技，漲幅分別達831.85%、551.94%、487.92%。此外，跌幅50%以上個股33支，跌幅70%以上個股共4支。
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