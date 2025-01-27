獨／桃猿釋出8樂天女孩　前中職混血女神曝「接觸中」

記者吳奕靖／高雄報導

中華職棒樂天桃猿公布「樂天女孩Rakuten Girls」離隊名單，包括阿布舞、Yuri、菲菲、心韻、雅涵、慧慧、凱莉絲與十元等8人將離隊。這波名單被網友稱為大型「Thank you」現場，看在最初創隊的元老蘇莉眼中，感觸格外良多，不過她也透露自己有跟其中幾人接觸，不排除會轉到自己旗下一起努力。

▲SPARK舞團在台中企業的尾牙活動表演 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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自創新舞團《SPARK》的蘇莉（Suli）看到這波樂天桃猿公布的8名女孩離隊名單，一手從辣妞一路經營到樂天女孩的曾經總監，她的感觸良多，「我是覺得滿心疼的，我們在當啦啦隊的生涯，就很喜歡團體的生活，想必她們心情一定會小小失落」。記者追問這一波8人當中，有沒有人跟蘇莉透露心情？蘇莉說她們並沒有說要去哪裡，「我們正在接洽幾位退役的啦啦隊員」。

▲蘇莉（右二）SPARK舞團已經在跟離隊的職棒啦啦隊女孩洽談 。（圖／記者吳奕靖攝）

蘇莉在年前就已經成立新舞團思鉑客《SPARK》，其中不乏有退役的職棒啦啦隊員像是Amis，這個舞團成員分屬在台北跟高雄，大約有12位成員正在秘密集訓當中，據了解台北成員日前被邀請前往台中一家大型企業的尾牙首秀，而高雄成員則是在國際連鎖鞋子品牌CHARKA旗艦門市開幕表演，演出都讓業主、觀眾眼睛為之一亮。

這波8名樂天女孩成員離隊，究竟鎖定哪幾個？蘇莉笑著說要大家拭目以待！也鼓勵這波轉隊的所有啦啦隊員「還會有更大的發展空間」。