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圍棋老師傻眼！「7屆世界冠軍」坐台下聽講...網笑：老師要給整失業了

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▲圍棋世界冠軍柯潔將進入清大就讀。（圖／翻攝自中國新聞網）

▲圍棋世界冠軍柯潔進入清大就讀，卻被同學爆料為了求學分選修圍棋課，讓他連連求饒。（圖／翻攝自中國新聞網）

實習記者陳妙津／綜合報導

22歲大陸棋王柯潔不僅是圍棋界名將，也是史上七屆世界冠軍得主（史上最年輕七冠王），2019年免試保送大陸北京清華大學，目前就讀土木工程系。近日他在微博分享近況，卻被網友爆料為求學分選修圍棋課，讓其他網友都笑翻直說「有課無德」。

柯潔近日在微博分享近況，沒想到下方留言竟有網友開玩笑地在底下爆料，「聽說你選修選的圍棋？你讓老師怎麼上課？你可真是個帶惡人，有才無德說的就是你吧？」讓他連連求饒，「別罵了別罵了嗚嗚嗚讓我過吧！」

AlphaGo,封棋,棋譜,圍棋,柯潔（圖／路透）

▲柯潔曾與AlphaGo對弈3盤，最終雖敗猶榮。（圖／路透）

AlphaGo,封棋,棋譜,圍棋,柯潔（圖／路透）

不少看到的網友也紛紛玩笑表示，「傳說中的鐵分奴（求學分的人）就是你了」、「就是你把課堂搞崩的，有才無德說的就是你吧」、「選修圍棋 就不能蹺課了 太明顯了」、「期末考試用AlphaGO來機考嗎？」、「有課無德說的就是你吧」、「清華大學圍棋老師就是你給整失業的」、「像極了我當年大學混學分的樣子」。

作為近幾年中國圍棋第一人以及世界頂尖圍棋選手，1997年出生的柯潔以陽光、有親和力的特質吸引不少粉絲，並為推廣圍棋做了很大的貢獻。2017年5月，柯潔與谷歌（Google）人工智慧系統AlphaGo進行「人機大戰」，三盤全敗還一度落淚，卻雖敗猶榮。
 

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