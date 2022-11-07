南韓女棋士「淡定吃香蕉」闖決賽　世界第三強崩潰「自賞耳光」

▲南韓女棋士崔精在半決賽淡定吃香蕉的畫面，與對手卞相壹因自責而情緒崩潰成鮮明反差。（翻攝自K바둑 YT頻道）

圖文／鏡週刊

第27屆三星火災盃世界圍棋大師賽（簡稱三星盃）4日半決賽上演南韓內戰，九段女棋士崔精在不被看好下，成功擊敗南韓圍棋第二人卞相壹，締造首位女棋士晉級決賽的歷史。可是崔精的手下敗將卞相壹卻搶走不少焦點，因為他在比賽中不滿自己失常導致情緒崩潰，不僅抱頭痛哭還自打巴掌，連解說員都傻眼了。

南韓女子圍棋第一人崔精今年首闖三星盃就殺進總決賽，且前四輪分別淘汰4位中日韓強敵，包含剛升上南韓圍棋排名第二、世界排名第三的卞相壹，晉級過程含金量十足，成為第一位登上世界圍棋大賽決賽舞台的女棋士。

不過崔精與卞相壹的對弈過程，或許比兩人間的勝負更具話題性。執白子的卞相壹因發揮失常，試圖扭轉局勢卻無力回天，自知勝負已定的他在賽局尾聲直接崩潰，先是不斷懊悔地抓頭髮，接著開始抱頭痛哭，甚至氣到賞自己耳光，畫面一度讓兩位解說員啞口，替他嘆了一口氣。

▲▼卞相壹因自責而情緒崩潰，連解說員都傻眼了。（翻攝自K바둑 YT頻道）

相較一旁對手因自責而崩潰，專注於黑白棋子布局的崔精似乎毫無察覺卞相壹的舉動，比賽中途還淡定吃起香蕉補充體力，賽後離場也難掩興奮之情大方受訪，與中盤認輸的卞相壹成鮮明反差。敗北的卞相壹也因此遭到部分南韓網友批評不夠專業，甚至用暴力來形容其極端的舉止。

消息在PTT也引起熱議，有人猜測卞相壹之所以如此懊悔，除了輸給從沒輸過的崔精，若拿不到冠軍將無法免役，必須入伍熬過2年，退伍後職業圍棋生涯差不多也要告終了，直言「大概是這種心情吧…想不哭都難」。反觀崔精生涯對戰卞相壹0勝5負，輸了不奇怪，贏了還能締造歷史，壓力完全不同「嘲諷力滿點」「敗給兵役難怪會不甘心」「2年兵役賭上的是職業生涯欸」「他就心態崩了齁…」。

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