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陸AI大模型引矽谷巨頭震撼　Meta員工匿名發文：內部已出現恐慌

▲▼深度求索（DeepSeek）AI模型。（圖／翻攝DeepSeek）

▲▼深度求索（DeepSeek）AI模型。（圖／翻攝DeepSeek，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸AI大模型深度求索「DeepSeek」近日陸續推出「DeepSeek-V3」和「DeepSeek-R1」兩款AI大模型，標榜成本低廉，性能可與OpenAI比肩，讓矽谷一片震撼，甚至有Meta員工匿名發文稱，內部出現恐慌心態，工程師開始連夜嘗試複製DeepSeek的技術，探尋可能的成果。不過，該文章並未獲得官方出面回應。

▲DeepSeek（深度求索）大模型。（圖／翻攝官網）

《每日經濟新聞》報導，Scale AI創始人Alexander Wang在1月24日的採訪中表示，DeepSeek在他們的測試裡是表現最好的，與美國最好的模型相當。此前，Alexander Wang曾評價稱，DeepSeek-V3是中國科技界帶給美國的苦澀教訓，「當美國休息時，中國（科技界）在工作，以更低的成本、更快的速度和更強的實力趕上。」

▲一名自稱為Meta員工的匿名者發文稱，DeepSeek已引起內部恐慌。（圖／翻攝每日經濟新聞）

▲一名自稱為Meta員工的匿名者發文稱，DeepSeek已引起內部恐慌。（圖／翻攝每日經濟新聞）

一名自稱Meta員工24日在匿名平台teamblind上的貼文在網路上瘋傳。他提到，Meta內部因為DeepSeek的模型，已經進入恐慌模式，「工程師們正在瘋狂地剖析DeepSeek，並從中複製任何我們能得到的東西。我一點也不誇張。」

據了解，深度求索在2024年12月27日推出開源模型DeepSeek-V3。當時，聊天機器人競技場（Chatbot Arena）資訊顯示，DeepSeek-V3在所有模型中排名第七，在開源模型排第一，也是全球前十中性價比最高的模型。

一個月內，深度求索在20日推出「DeepSeek-R1」推理模型，允許外界在在遵循MIT License的情況下，透過R1訓練其他模型。

長期為矽谷輸出人才的史丹佛大學和Epoch AI的研究人員在2024年中發表一項研究表明，到2027年，最大型的模型的訓練成本將超過10億美元。Gartner預測，Google、Microsoft和AWS等超大規模企業到2028年止，僅在AI服務器上的支出就將高達5000億美元。

然而，「DeepSeek」的訓練成本並不昂貴，Noah's Arc資本管理公司表示，DeepSeek-V3模型有可能徹底改變訓練和推理領域的遊戲規則。知名財經記者Holger Zschaepitz 25日提到，DeepSeek以極低的價格建立了一個突破性的AI模型，而且沒有使用尖端晶片，這讓人們懷疑。該行業數千億美元資本支出的效用。

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