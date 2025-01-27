機位最髒的地方！　空服員爆：曾徒手挖出嘔吐物

▲一名國外空服員分享，飛機上最髒的地方，其實是座位前的置物網袋。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

為迎接新的一年到來，許多人會和家人、朋友出國度假，享受農曆新年長假期。不過，在搭飛機時還有許多小細節要注意。國外一名空服員就曾提醒，飛機座位前方的置物網袋是最髒的，許多乘客會將垃圾塞入，他曾清理出內褲、蘋果籽等物品，該名空服員也坦承，在整理該區域時，他們通常只會把垃圾拿出來，並不會徹底清潔。

一名國外資深空服員曾在論壇「Reddit」上發文，表示自己是一名飛長途旅程的空服員，他的內文揭露了飛機上許多「小祕密」，不過他也一再消毒，貼文內容只是他個人看法，並非公司立場。

原PO先提到許多人都會擔心飛機上的飲用水是否乾淨，他表示水箱都是經過清理的，最久一週清理一次；他也提醒乘客千萬不要赤腳走進廁所，「我向你保證，十之八九，地板上的並不是水。」

接著，原PO指出機上「最髒」的地方就是座位前的置物網袋。他也分享自身經驗，曾經在置物網袋裡面清理出內褲、襪子、口香糖、吃了一半的糖果、蘋果籽等，更進一步透露，「他們雖然清除了垃圾，但從未真正『清潔』過。」

此外，他也分享有趣的冷知識。原PO服務的航空公司所提供的制服，在某種程度上是防火的；機上空服員都接受過防衛訓練，他們的首要目的是不惜一切代價保衛飛行安全，飛機上也配備了手銬，需要時就會拿出來使用。

貼文發出後引起網友熱議，也有空服員網友分享超噁經歷，「有一次，當我執行當天的第三班飛機時，我就注意到機艙內有股嘔吐物的味道。然而，在飛行中途，散發出臭味附近的乘客按響了服務鈴，他把放在置物網袋內的書本拿出，發現書上沾滿了嘔吐物，後來才知道，是上一班乘客直接吐在了置物網袋裡，我只好戴上橡膠手套，用手把嘔吐物挖出來。」



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