國道匝環道「視覺化減速標線」今年增3處　可降速5到9%防翻車

▲易肇事國道匝環道設置視覺化減速標線，今年將擴大3處辦理。（圖／高公局提供）

記者李姿慧／台北報導

為防止匝環道交通事故，高公局已於12處匝環道試辦「視覺化減速標線」，車速可降低5%到9%，高公局今年規劃再擴大3處設置，包括國道5號南港系統北出匝道、國道1號員林南出環道及國道1號高科北入環道，強化行車安全。

由於高速公路匝環道因線形較為彎曲，用路人行經時若車速較快時，容易造成擦撞，甚至發生翻覆事故，雖匝環道於完工通車時已布設相關交通工程設施，包含速限標誌、標線、標記、反光導標、護欄等。

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另高公局也針對較常發生事故之匝環道路段，規劃強化相關警示設施，包括於彎道外側路肩劃設路側「白色斜紋線」、加密設置反光路面標記、圓曲線起點處共桿設置最高速限標誌及彎路標誌等，也於環道彎道處設置安全方向導引標誌。

相關警示設施強化後，若仍發生因車速過快而發生車輛翻覆或A1事故時，則會研議是否增繪「視覺化減速標線」，降低該路段超速情形，提升行車安全。

高公局表示，目前已有12處匝環道以試辦「視覺化減速標線」，包括國1平鎮系統北出環道、國1雲林系統北入環道、國1安定交流道南出匝道、國1大華系統南入環道、國3汐止系統南出環道、國3中和交流道北出匝道、國3彰化系統南出環道、國4中港系統東出環道、國4潭子系統東出環道、國1台南系統北出環道、國3官田系統北出環道、國10嶺口東出匝道等處。

▲易肇事國道匝環道設置視覺化減速標線。（圖／高公局提供）

高公局指出，經試辦路段經驗證，車速約可降低5%到9%，能有效降低行車速，試辦成果已提報交通部據以增訂「道路交通標誌標線號誌設置規則」第159-1條，該法條已於113年7月正式公告修正，可供相關道路主管機關視需要應用，增加行車安全，因此今年預計再辦理3處，包括國5南港系統北出匝道、國1員林南出環道及國1高科北入環道，以強化匝環道行車安全。

針對匝環道易發生事故，高公局分析，小型車操作較大型車靈敏，但從統計數據顯示，小型車失控自撞情形反而更明顯，可能是因小型車重量較輕、易於操作，駕駛人常有不自覺超速傾向，或高速下操控動作過大導致失控，又或是分心而不慎自撞等情形。

大型車於匝環道翻覆，主要是因車身較重、重心較高、操作較不靈敏，若車速過快或貨物未捆紮牢固，尤其載運液體類之罐槽車，極易因離心力影響或重心改變而失控翻覆。

高公局強調，針對匝環道曾發生大型車車輛翻覆或A1事故，且曲率半徑較小之路段，檢討繪設「視覺化減速標線」，利用車道標線造成之視覺效應，使駕駛人自動減速，可降低車輛衝出車道或翻覆機率，提高行車安全。