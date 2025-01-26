國道轎車爆胎撞護欄！故宮南院處長煞不及撞上　驚險畫面曝光

記者唐詠絮／彰化報導

國立故宮博物院南部院區處長彭子程昨天（25日）上午10點多開車載著家人外出，行經國道一號北向彰化員林段時，突然遭遇一起驚險車禍，前方一輛白色轎車突然爆胎，失控衝撞護欄翻了一大圈，打橫衝到中間車道，彭見狀緊急踩煞車，但仍遭撞上，所幸一家4人全部平安。

▲故宮南院處長一家出遊遇前車爆胎煞車閃避不及遭撞上。（圖／翻攝自threads，以下同）

從行車記錄器可以明顯看到驚險撞擊瞬間，白車先爆胎失控，猛烈衝撞內側護欄，瞬間揚起濃煙零件噴飛，車子騰空翻了一大圈再掉落路面，整輛車再打滑橫向停在車道中間，此時彭的座車緊急煞車，仍因閃避不及撞上，一家人受到驚嚇，所幸無生命危險。

據國道警方第三公路警察大隊員林分隊初步調查，該起車禍發生於春節連假首(25)日上午10時06分許，當時23歲曾男駕駛自小客車行駛輔助車道，不明原因爆胎，失控撞擊內側護欄後再橫停於內側車道，造成曾男及乘客陳女受傷送醫。

▲故宮南院處長一家出遊遇前車爆胎煞車閃避不及遭撞上。

此時後方彭男駕駛轎車行駛內線車道時，因煞車不及撞擊曾男轎車，相關駕駛人均無飲酒情形，至於相關肇事經過及肇因仍持續調查釐清中。

第三公路警察大隊呼籲用路人：駕車前應先檢查車輛輪胎胎紋、胎壓是否正常，行駛途中感覺車輛有異狀、如異音、燒焦味道、冒煙等，請盡速將車輛停於路肩、避車彎或下交流道較安全處所等候救援。