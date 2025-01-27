家貓強制寵物登記今年上路　未植晶片最高罰1.5萬





▲家貓強制登記今年元旦新制上路。（圖／農業部提供）

記者楊惠琪／台北報導

近年來國內家貓數量逐年增加，成長趨勢已超過家犬的新登記數，為強化貓隻源頭管理，農業部修正公告「指定犬為應辦理登記之寵物」，於今年1月1日起也將貓納入應辦理登記寵物，並給予貓飼主1年緩衝期，若至明年1月1日起未依規定為貓辦理寵物登記並植入晶片者，最高可處1.5萬元罰鍰。

農業部表示，考量近年國內家貓數量逐年增加，查寵物登記管理資訊網，自2011年起貓新登記數每年明顯增長且已超過犬的新登記數，為強化貓隻源頭管理，農業部於2024年12月16日修正公告「指定犬為應辦理登記之寵物」，於2025年1月1日起將貓納入應辦理登記之寵物。

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農業部指出，因應新制上路，將給予貓飼主1年緩衝期，2026年1月1日起若飼主未依規定為貓辦理寵物登記並植入晶片者，將以違反「動物保護法」規定，處以3千元以上1.5萬元以下罰鍰，並得限期改善；若屆期未改善者，得按次處罰。

農業部進一步指出，現在辦理寵物登記不需要同時施打狂犬病疫苗，查寵物登記管理資訊網登錄登記資訊時已不需登錄狂犬病疫苗施打資料，故飼主僅需完成家貓的晶片植入及寵物登記作業即可。

農業部說，若家貓不慎走失，有先植入晶片並辦理寵物登記者，經拾獲掃描晶片即可馬上通知飼主領回，將可提高走失貓隻尋回機會，呼籲家中犬貓若尚未完成寵物登記，請儘速攜帶至各縣市動物保護主管機關或各地寵物登記站辦理晶片植入及完成寵物登記。完成寵物登記後可使用手機或電腦登入飼主專區，查看名下所有犬貓寵物身分證相關資訊。

