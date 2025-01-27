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2025高雄港郵輪熱潮來了！狂吸2萬旅客　盤點開航8航次國際郵輪

▲▼2025高雄港郵輪熱潮來了！狂吸2萬旅客，盤點開航8航次國際郵輪。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲璽寶郵輪安可號。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄港郵輪熱潮！今年1至2月即將迎接8航次國際郵輪相繼靠泊，由愛達郵輪史黛拉號、挪威郵輪天空號、璽寶郵輪安可號、銀海郵輪銀葉號、大洋郵輪里維拉號及荷美郵輪諾丹號等多艘頂級郵輪輪番登場，為高雄港帶來新氣象，揭開114年度海上盛宴新篇章！

今年度首艘首航高雄港的國際郵輪—愛達郵輪史黛拉號（AIDAstella），將於1月16日率先登場，為高雄港開出新春第一炮，船身搭載亮麗喜氣紅唇與藍眼睛的彩繪設計，與其姊妹船愛達貝拉號（AIDAbella）如出一轍，將再度點亮高雄港。 1月份驚喜不斷。

▲▼2025高雄港郵輪熱潮來了！狂吸2萬旅客，盤點開航8航次國際郵輪。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲2025高雄港郵輪熱潮來了，盤點開航8航次國際郵輪。（圖／記者賴文萱翻攝）

挪威郵輪天空號（Norwegian Sky）及璽寶郵輪安可號（Seabourn Encore）將於1月21日同日靠泊高雄港，創下高雄港旅運中心首次同日迎接兩艘首航郵輪的新紀錄。

其中挪威郵輪天空號於1月21日（首航）、1月28日（除夕）及2月20日三度靠泊高雄港，與高雄港共同迎接農曆新年，而璽寶安可號特別在高雄港停留2天1夜（1月21日至22日），讓旅客深刻體驗港都的魅力風光。

▲▼2025高雄港郵輪熱潮來了！狂吸2萬旅客，盤點開航8航次國際郵輪。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲大洋郵輪里維拉號。（圖／記者賴文萱翻攝）

為提升雙郵輪靠港旅運通關設施服務量能、旅客便利性及滿意度，高雄港務分公司自去年起延伸旅運中心登船廊道125公尺，雙郵輪同時靠泊時，其中一艘郵輪旅客可藉由登船廊道至旅運中心進行出入境通關。

郵輪雙靠當日正式啟用，未來將可同時服務1大型及1中型郵輪雙靠使用登船廊道，提供無障礙旅客及一般旅客上、下船及出入境通關更舒適、更便捷的行走動線，不致受到天候影響。

▲▼2025高雄港郵輪熱潮來了！狂吸2萬旅客，盤點開航8航次國際郵輪。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲挪威郵輪天空號。（圖／記者賴文萱翻攝）

銀海郵輪多次獲得最佳小型船的殊榮，屬高端奢華的精緻遊輪，銀葉號（Silver Whisper）於107年進行大規模改裝，船員與乘客比近1:1，為旅客提供尊榮的海上體驗，曾於2019年首航高雄港，2023年二訪高雄港，今年1月24日三訪高雄港。這次航程自香港出發，行經基隆港、高雄港，再南下前往菲律賓，展開亞太文化探索之旅。

大洋郵輪里維拉號（Riviera）於去年首航高雄港後並二度造訪，可見去年到訪之旅對高雄港市留下美好印象，因此於1月29日（初一）三訪高雄港，與高雄港一同歡度農曆新年，本次航程自香港出發，行經高雄港、基隆港，再北上前往日本、中國及韓國等地，讓旅客於郵輪上一邊品味佳餚，一邊飽覽東亞風光。

▲▼2025高雄港郵輪熱潮來了！狂吸2萬旅客，盤點開航8航次國際郵輪。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲今年度高雄港預報噸位最大的掛靠郵輪—荷美郵輪諾丹號。（圖／記者賴文萱翻攝）

今年度最具規模的掛靠郵輪非荷美郵輪諾丹號（Noordam）莫屬！由世界前四大的義大利著名造船公司-芬坎蒂尼集團（Fincantieri S.p.A.）建造，總噸數達8.3萬噸，可搭載近2,000名旅客，以歐式典雅風格聞名，將於2月23日首航高雄港，是今年高雄港國際郵輪預報中，噸位最大的掛靠郵輪。

為了迎接國際郵輪旅客，高雄港務分公司除協調CIQS及航港局等單位配合相關事宜，另與高雄市政府海洋局攜手合作，於郵輪到港期間，展現精彩迎賓表演，歡迎首航郵輪旅客蒞臨，並安排春聯書法教學，提供郵輪旅客現場書寫活動，讓旅客親身體驗臺灣的文化藝術，感受高雄的熱情與魅力。

隨著郵輪熱潮展開，高雄港團隊招商有成，預計帶來近2萬人次的觀光人潮，可為高雄在地旅遊挹注觀光商機，高雄港務分公司將持續優化旅運設施，並提升港口服務品質，以吸引更多國際郵輪到訪，為臺灣觀光創量增值。

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