重案回顧／逆子縱火奪8命！妻、母奔2F救4幼兒　地板燒穿屍墜1F

▲新竹市東大路輪胎行火警，兒子縱火燒全家8死。（圖／ETtoday資料照，下同）

記者戴若涵／綜合報導

新竹市東區東大路一段與中央路交叉路口附近的正義輪胎行，2022年6月間發生奪命火警！逆子陳彥翔因與父親發生口角，竟持15公升的汽油朝一樓潑灑後點燃，活活將一家11口中的8人燒死。一審法院將他判處死刑，二審高院2024年底則是改判無期徒刑。

新竹地方法院判決指出，陳彥翔與父母、妻子、妹妹、大嫂、6歲兒子、5歲女兒、2歲兒子、1歲姪女同住，他因賭博、選物販賣機經營不善欠下債務，又認為父母偏心、對自己不公平，時常與父母發生爭執。

2022年6月15日晚間9時40分左右，陳彥翔與父母再度因為洗碗等家務發生激烈爭吵，他心生不滿出門前還先通知2名打麻將的友人離開他家，隨後便開車外出，花600元購買共20公升的汽油分裝在4桶容量為5公升的寶特瓶空桶內。

當日晚間10時05分，陳彥翔開車返抵家門口，將車停放在人行道上後，又與父親發生爭執，他轉身就從後車廂內拿出3桶汽油朝1樓潑灑，陳彥翔父親見狀，趕緊報警處理，陳妻則是出言阻攔，不料，陳彥翔竟抽出廚房紙巾用打火機點燃，接著將著火的紙巾丟向汽油潑灑處，現場隨即發出爆炸聲響，火勢迅速蔓延。

陳妻、陳母見狀，為了搶救在屋內的4個孩子，隨即轉身衝上2樓臥室救人，與在臥室內躲避的陳妹、大嫂、4個孩子會合，但因1樓全是汽油、空氣中揮發的油氣，加上輪胎行內擺放大量助燃物，包括機車、有機溶劑等物，火勢來得又急又快，8人根本來不及逃生，全被燒成焦屍。

由於火勢過猛，2樓臥室地板、1樓鋼梁天花板也被燒熔，8人遺體從2樓掉落至1樓。整場大火，僅陳父、陳彥翔因離門口較近逃出，陳彥翔的哥哥則是因工作因素不在家逃過死劫。

新竹地院認為，本件事證明確，陳彥翔放火燒燬現供人使用之住宅、對直系血親尊親屬犯殺人既遂、對直系血親尊親屬犯殺人未遂、殺人、成年人故意對兒童犯殺人之犯行，視人命如草芥，以極端危險之放火行為逞自己一時之快，遷怒無辜他人，危害公共安全及社會秩序至為嚴重，其犯罪手法殘酷、泯滅天良，罔顧他人之生命、身體、財產安全，犯罪情節至為嚴重，「在我國犯罪史上亦甚為罕見」，犯罪情節完全符合公政公約第6條第2項所稱「最嚴重的罪行」此一要件，判處陳彥翔死刑。

但案經上訴高等法院，高院2024年12月11日認定，陳彥翔犯案後曾在現場大喊「我縱的火，趕快啦」，哭求警方救火，符合自首要件，審酌他在自首時顯露懊悔、自責的情緒，甚至向警員借槍想自盡，難以認定他是「狡黠陰暴」而自首的人，給予減刑，改判無期徒刑。全案仍可上訴。