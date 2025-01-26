台南楠西災區傳「假災民」狂拿愛心物資　被勸還嗆犯法嗎

▲地震重創台南市楠西區，政府及各界愛心物資持續湧入，但卻疑似有人非災民搜刮愛心物資。（示意圖／記者林東良翻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

0121地震至今餘震不斷，重創台南市楠西區，大量建築損毀或倒塌，許多受災戶仍在等待家園重建，為了幫助災民度過難關，政府及各界愛心物資持續湧入，不料疑似非災區的民眾也前往領取，甚至連續拿了好幾天的物資，讓居民氣炸了，怒罵「真的是丟臉丟到家了」。

台南市楠西區遭0121大埔地震重創後，連日不斷有保暖毯、防寒外套、衛生用品、食物及水等愛心物資湧入，捐贈的社團與個人超過100個以上，消息讓災區居民相當感動，不過現在卻有人發現，疑似有非災區的民眾假冒災民領取物資，而且還連續領了好幾天。

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▲網友表示，有人拿布袋掃蕩物資，被阻止還嗆「犯法嗎」。（圖／翻攝自臉書／楠西在地人）

網友在臉書「楠西在地人」貼出照片，有居民發現有一輛陌生的轎車每天都從外地進入楠西領有許多物資，讓他直呼以後領物資是不是要請里長開證明，有證明才可以領，這樣對災區民眾才公平。也有另一名網友投訴，有騎士拿布袋掃蕩物資，里長發現趕緊上前勸阻，對方竟嗆「犯法嗎」，態度相當囂張。

慈善團體表示，現在楠西區的愛心物資發放，許多領取時都不用登記，呼籲大家能秉持同理心，領取物資時拿適量就好，讓物資盡可能分配到有需求的災民手中。

0121地震發生後，市府借用當地綠柏園果宴餐廳場所安置災民，但由於連日餘震不斷，導致收容人數持續增加，市府因此啟動緊急應變措施，盤點周邊旅宿業、寺廟禪房、閒置公務廳舍等可能新增的收容空間。

台南市長黃偉哲表示，考量到災民需求，楠西、玉井區公所年節期間正常開設，市府加派人力輪班受理民眾相關問題，各局處也會有同仁駐守處理相關即時需求，力求讓每位市民都能安穩過年。

也感謝各界的愛心協助，目前禦寒衣物、帳蓬、睡袋、食品充裕，若有意捐贈者，可先洽詢楠西、玉井區公所，以利物資分配。

