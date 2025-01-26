彰化巨鹿闖快速道路遭撞飛！女駕駛尖叫喊「阿彌陀佛」

記者唐詠絮／彰化報導

一輛轎車昨(25日)行經台74甲線東外環道時，突然從對向路邊竄出一頭巨大水鹿，轎車閃避不及，迎面衝撞，水鹿瞬間噴飛落地，疑似左腿遭撞傷，一拐一拐的再跨越對向車道奔逃回樹林，女駕駛嚇得驚嚇尖叫，連喊「阿彌陀佛」，但轎車車頭與車門凹陷，所幸沒有釀成人員受傷。

▲彰化台74甲線又見水鹿闖入。（圖／民眾提供）

女駕駛表示，昨天她開車載著婆婆從台中返回彰化，行經彰化東外環道時遭遇了驚險一幕，一隻體型龐大的野鹿突然從路旁竄出，跑跳直衝，她立即緊急煞車，卻仍無法避免撞擊。野鹿猛烈撞上車頭後，彈飛到擋風玻璃上，場面相當駭人。

▲水鹿衝撞轎車。（圖／民眾提供）

撞擊發生後，野鹿墜落地面，隨即掙扎起身，拖著受傷的左腳一跛一跛地逃進路旁的樹林。女駕駛和婆婆都被這突如其來的意外嚇得驚魂未定，不斷的念著「阿彌陀佛」， 雖然兩人幸運地沒有受傷，但車頭和車門都受到嚴重損壞，需要進廠維修。

女駕駛表示，她偶爾會開車往返台中和員林，沒想到這次會在返程途中與野鹿發生碰撞。這起意外也凸顯彰化東外環道野生動物出沒的潛在風險。

▲該路段架設有水鹿出沒保護動物路段。（圖／民眾提供）

彰化警分局大竹派出所代理所長林福志指出，該路段確實經常有野生動物出沒，過去也發生過多起類似的事故，他呼籲用路人行經此路段時，務必減速慢行，提高警覺，以確保自身和動物的安全。