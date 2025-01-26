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陸專家：預計今年海外資金將回流中國市場

▲▼人民幣。（圖／路透）

▲展望今年中國經濟情勢，陸專家預估：2025年海外資金將回流中國市場。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

「2025年海外資金將回流中國市場」，大陸基金投資專家聶毅翔日前參加專題演講指出，全球的投資者現在都在高度關注中國的投資機會，儘管受到地緣政治影響，中國經濟有所挑戰，但隨著今年政府一系列刺激政策的動力，中國資產的吸引力將會愈發增強。

《澎湃新聞》今26日報導指出，日前大陸富達基金投資經理聶毅翔出席「輕舟必過萬重山」——《首席連線》2025年跨年市場展望專題節目，談及中國與美國今年經濟發展與未來，他預估，「2025年海外資金將回流中國市場」。

外資是目前大陸A股市場的重要資金來源，聶毅翔首先指出，「整體而言，我們對2025年A股市場持謹慎樂觀的看法。」

就政策方面目前的挑戰，中國政府從去年9月底以來出台了一系列刺激措施，包括去年12月兩項重要會議對經濟的佈局及政策取向，其中有部分超出市場預期的表述，凸顯了政策制定者對於支持經濟增長的決心，提振投資者信心。

聚焦中國經濟，他認為在地緣政治的博弈過程中，中國經濟發展會面臨一定挑戰，但中國經濟的政策取向和發展模式，具有較強的獨立性和自主性，經濟走勢主要受國內政策與內生動能影響，穩定的宏觀政策將是影響2025年中國經濟發展的關鍵。

從估值水平來講，聶毅翔稱，中國市場從去年9月底有一些反彈，縱向來看，與中國股市歷史的估值水平對比，目前還是處於歷史的低位，尤其是考慮到跟國債收益率對比，權益資產是非常有吸引力的，「橫向來看，跟全球其他主要市場來比較，A股估值也是處於一個非常有吸引力的水平。」

「對於大部分全球投資者，中國資產目前還是處於低配狀態，而在市場的演變過程中，低配也是一種風險。」聶毅翔分析，中國資產的表現，跟全球其他資產的表現相關性相對較弱，在當前海外資產估值偏高的背景下，中國資產的配置價值是非常顯著的。

「我們可以看到，海外投資者目前對於中國資產是高度關注的，特別是正在等待基本面修復的一些跡象，一旦出現賺錢效應，我們預期海外投資者會再次增加對中國資產的配置。」聶毅翔預計，隨著2025年一系列刺激政策刺激，中國資產的吸引力將越發強勁

小總結聶毅翔上述分析，「A股估值無論是橫向還是縱向對比都處於較具吸引力的水平，加上中國資產在全球投資者的資產配置中仍然顯著低配，以及與全球其它資產的低相關性，預計2025年海外資金將回流中國市場，增加對中國核心資產的配置。」

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