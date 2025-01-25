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陸平板電視橫掃日本　20年後市占率「首次」超過5成

▲▼ 平板電視示意圖 。（圖／記者 翻攝IT之家、新浪網）

▲中國平板電視進攻日本20年，去年在日本市場佔有率「首次」突破50%大關。（圖／記者 翻攝IT之家）

記者任以芳／綜合報導

中國平板電視進攻日本市場20年，去年在銷售額上面有突破性發展。據《日本經濟新聞》昨24日報導，根據日本調查公司BCN的最新調查數據，2024年在日本銷售的平板電視中有一半以上都來自中國品牌。這也是自2004年以來，中國電視品牌在日本市場的佔有率首次突破50%大關，幾乎吃掉一半市場。

中國品牌在價格上展現出強大競爭力，松下55英吋液晶電視售價約20萬日元，折合約合人民幣9320元（台幣約4.1萬），而海信同類產品售價不到10萬日元，換算人民幣4660元（約台幣2萬）。

綜合陸媒引述《日經新聞》報導，2020年新冠疫情讓多數人必須居家隔離，許多日本家庭對智能電視的需求激增。中國電視品牌海信、TCL等以高性價比產品為強項，抓住市場機遇。2020年至2024年間，中國企業在日本市場的份額大幅擴張，增長約20個百分點。

報導指出，2024年中國品牌在日本平板電視市場的份額首次超過50%，而SONY和松下的市場份額均低於10%。中國電視品牌利用其全球供應鏈降低成本，推出兼顧功能和價格親民的產品，滿足日本消費者需求。

日本調查公司BCN綜研統計，2024年平板電視的日本國內市場份額（按銷量計算）顯示，中國企業的市場份額超過50%，這是自2004年開始統計以來的第一次。

具體來看，海信旗下運營原東芝「REGZA」品牌的TVS REGZA以25.4%的市場份額位居第一，其自有品牌以15.7%的份額位居第三，海信集團整體市場份額達到41.1%，首次突破40%大關；TCL的市場份額為9.7%，超越日本本土巨頭SONY和松下，躍居第四位。

BCN綜研首席分析師森英二指出，受物價上漲影響，日本消費者節約意識增強，越來越多的人開始轉向價格更實惠的中國品牌。

除了中低價位電視，中國品牌同時進攻高端市場，比如海信推出了採用「Mini LED」技術的大尺寸、高畫質電視，進一步拓展高價位市場。

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