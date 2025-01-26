每7人就有1人點！麥當勞「2大台灣專屬口味」曝　熱賣超過25年

▲台灣麥當勞專屬2大口味熱賣超過25年。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

台灣麥當勞2024年首度開賣日本夢幻夯品「楓糖鬆餅堡」，短短5天近乎完售，還把「捲捲薯條」睽違11年升級再回歸，2天就賣光，刮起不小搶吃潮。除了期間限定品項外，台灣麥當勞其實也有熱賣超過25年的超經典「2大專屬口味」，至今仍擁有超高人氣。

台灣麥當勞專屬2大口味品項分別是「麥脆雞」、「玉米湯」，2大夯品皆是由台灣麥當勞團隊自行研發，其中，「玉米湯」早在30年前就出現在麥當勞菜單當中，當時品名為「熱湯」，至今已熱賣超過30年，其湯品是選用玉米湯粉、玉米粒組成，撒上胡椒粒熱熱喝，冬天喝超滿足。

▲每7人就有1人選吃麥脆雞。

「麥脆雞」也已狂賣超過25年，特意以「黃金美味3要點嫩、脆、爽」研發適合台灣人的口味，嚴選鮮嫩多汁的帶骨雞腿，首創先烤後炸工法，高溫鎖住肉汁，並以3道裹粉5道翻滾打造酥脆表皮口感，台灣每7人就有1人會點麥脆雞。

麥當勞表示：「台灣麥當勞整體考量消費者喜好及市場情形，持續提供多元及美味的選擇，經典主餐「麥脆雞」便是因應台灣人口味推出，深受顧客們的喜愛與肯定，平均每7名顧客，就有1名會選擇麥脆鷄，而「玉米湯」暖中帶甜，搭配漢堡、薯條或雞塊，怎麼配都是絕配。」