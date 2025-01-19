19.1台斤！第9屆澎湖新高麗菜王出爐　陳光復鼓勵年輕人投入

記者陳洋／澎湖報導

「第9屆澎湖新高麗菜王比賽」19日在烏崁社區活動中心登場，澎湖縣長陳光復到場替農友加油打氣，展現對在地農業的支持與重視。最後由葉興國以單顆最重19.1台斤奪下高麗菜王；單顆體積最大與最漂亮獎，則分別由李玉葉與葉朝順奪得。

▲第9屆澎湖新高麗菜王比賽 。（圖／記者陳洋翻攝）

為提升髙麗菜產值增加農民利潤，烏崁社區已連續9年辦理髙麗菜王比賽活動。今年，32位菜農選出自家種植的巨大高麗菜參賽，一顆顆體型碩大、品質優良的巨大高麗菜在社區活動中心前一一排開，吸引民眾目光及讚嘆。

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陳光復表示，烏崁高麗菜的優異品質是澎湖農業的驕傲，這次比賽不僅展現烏崁社區的農業實力，提升菜農士氣，也為農民們提供交流與成長機會。今年的比賽首度由縣府與公所合辦，他期盼未來賽事規模越來越盛大，同時鼓勵年輕人投入生產行列，並加強行銷，吸引更多人關注澎湖的優質農產品。

▲第9屆澎湖新高麗菜王比賽 。（圖／記者陳洋翻攝）

陳光復指出，烏崁的高麗菜以優良品質聞名全國，當地菜農堅持自然栽培方式，加上得天獨厚的土壤與充足的水源，所產出的高麗菜不僅個頭大、口感香甜，且質地脆嫩，深受市場歡迎，已成為澎湖代表性的農作物。此外，烏崁社區更將高麗菜加工製成特色產品，如高麗菜酸、高麗菜炸、高麗菜酸肉包等，成功推廣在地農產品，帶動地方產業發展，是社區產業開發加值的最佳示範。

「澎湖高麗菜王」比賽源於9年前時任烏崁社區發展協會理事長的馬公市長黃健忠，及洪三元、陳明宗、鄭採艾等人倡議，舉辦首屆比賽，成功打響烏崁高麗菜知名度。

▲第9屆澎湖新高麗菜王比賽 。（圖／記者陳洋翻攝）

活動現場吸引許多鄉親及貴賓前往，有議員呂黃春金、議員蘇陳綉色、議員許國政、議員莊光大、社會處長周柏雅、警察局長林温柔、馬公市長黃健忠、市代表會主席歐銀花、市代表吳武宗，及烏崁社區理事長洪清泉。