房仲吃尾牙14人送醫　林酒店晚宴200桌客滿！僅這1團出事

記者鄧木卿、許權毅／台中報導

知名房仲業位於新竹的分店，23日包團南下到台中3天2夜旅遊，並入住知名的五星飯店林酒店，72人昨（24）晚吃完合菜後，陸續有14人傳出身體不適，甚至動員遊覽車直接把人送到醫。針對此事，林酒店今（25）天下午出面回應，昨晚酒店客滿，連同這個旅行團共200桌、2000多名客人，目前只有這團14人不舒服，將會積極配合食安單位調查，維護顧客權益。

▲▼晚宴200桌客滿，有14名房仲腹痛送醫，台中林酒店：配合食安調查。（圖／記者許權毅攝，下同）

房仲業者包團到台中旅遊，23日入住林酒店，23日和24日2個晚上都在酒店內用餐，昨晚尾牙晚宴過後，今天上午陸續傳出有14人身體不適，上吐下瀉，其中1人較為嚴重，需留院觀察外，其餘下午症狀好轉即可出院。

榮總表示，患者主述為吃合菜，餐敘結束後就陸續開始有不適症狀，不排除是葡萄球菌或其他菌種造成，目前須待衛生局化驗。

林酒店今天下午出面，感謝大家對林酒店的支持，很抱歉讓大家擔心了，這組團體顧客告知身體不適時，飯店餐飲主管立即陪同就醫，公司非常重視，緊急成立應變小組，昨晚全館是客滿狀態，目前未接獲其他顧客反應，酒店會持續追蹤關心。

衛生局已派員前往稽查，抽驗業者供應之食材，檢驗食品中毒病原菌，由於此次影響人數較多，不排除責令該酒店供膳製備場所暫停作業，經食安處複查改善後始得恢復作業。