上市不到一年　小米「因安全隱患」召回3萬輛SU7電動車

▲民眾在北京一家小米店內試乘SU7電動車。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／綜合報導

小米汽車首輛純電動轎車SU7，自去年3月發布、4月交付以來，一直是大陸車市熱門話題，近日更交付第15萬輛。但是上市不到一年的SU7，卻因為自動泊車功能異常、「存在安全隱患」，緊急宣布召回超過3萬輛。

《中關村在線》報導，小米汽車SU7近日交付第15萬輛，超越此前定下的目標。早在直播中，小米CEO雷軍就宣布，在2024年成功交付超過13.5萬輛SU7後，將在2025年交付30萬輛。

最新數據顯示，在去年12月大陸純電轎車排行榜中，小米汽車SU7以2萬5815輛的交付量位列第四名，超過同月份特斯拉Model 3的2萬1046輛交付量。這一成績不僅證明SU7在市場上的強勁競爭力，也進一步鞏固小米汽車在新能源汽車領域的地位。

不過，大陸市場監管總局本（1）月24日披露，日前小米汽車備案了召回計劃，決定召回2024年2月6日至2024年11月26日生產的部分SU7標準版電動汽車，共計3萬0931台。

本次召回範圍內部分車輛因軟體策略問題，可能導致授時同步異常，影響智慧泊車輔助功能對靜態障礙物的探測，增加剮蹭或碰撞的風險，存在安全隱患。小米汽車將通過汽車遠程升級（OTA）技術免費升級軟體，以消除安全隱患。

消息一出，引發車主熱烈討論。對此，小米集團公關部總經理王化表示，「如果您的車輛在計劃車輛之中，不必驚慌，可在收到OTA提示後升級即可，再次感謝大家的支持和理解」。

陸媒報導，2024年11月14日，多名車主反映小米汽車SU7標準版「自動泊車」功能出現故障，造成不同程度的撞擊、剮蹭損傷，還有車主因此與其他車輛發生碰撞。後續，小米客服向車主承認，是小米系統bug，導致自動泊車功能異常。

據車主統計，至少有70多名小米SU7標準版車主，在2024年11月14日中午至2024年11月15日凌晨，因自動泊車功能異常而發生撞擊、剮蹭。