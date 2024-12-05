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社會 社會焦點 保障人權

靠1張驗孕棒照片撈40萬聘金＋10萬金飾費　前女友假孕要被關

記者黃翊婷／綜合報導

女子小芸（化名）與阿榮（化名）是前男女朋友關係，她被指控用驗孕棒照片謊稱懷孕，要求阿榮支付40萬元聘金、10萬元結婚金飾費用，後來又聲稱已經吃藥墮胎，反而被阿榮發現異狀，憤而報警提告。台南地院法官日前審理此案，並依詐欺取財罪判處小芸有期徒刑10個月。

▲▼驗孕。（圖／CFP）

▲小芸自稱懷孕，並用一張驗孕棒照片讓阿榮支付40萬元聘金和10萬元金飾費用。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

阿榮在判決書中主張，小芸在2020年2月間傳送LINE訊息聲稱懷孕，還附上一張驗孕棒照片、家族對話內容截圖，要求他支付聘金、給金飾，他自認應該負責，就給了40萬元聘金、10萬元金飾費用，「假設她沒有懷孕，我不會跟她結婚，也不會給她錢」；後來小芸又說擔心吃藥影響到胎兒，竟自己跑去診所墮胎，沒有跟他說是吃藥墮胎。

阿榮表示，他從別人口中聽聞小芸曾有不良行為，於是開始懷疑對方是不是真的懷孕，因為他從頭到尾只有看過驗孕棒的照片，沒有看到實體，後來越想越不對勁，這才決定報警提告。

小芸到案之後堅稱真的有懷過孕，那些錢是阿榮給她的補償，她沒有去診所做手術，而是吃外籍同事給的墮胎藥，該名同事現在已經返回老家，不在台灣。

台南地院法官認為，小芸在法院審理過程中自陳，「聘金40萬元跟10萬元購買金飾費用，均是因為我懷孕，阿榮要補償我」，再結合她與阿榮、家人的LINE對話紀錄，可知阿榮確實是因為她懷孕才會支付50萬。

至於小芸是否真的懷孕，法官表示，小芸自稱從懷孕到墮胎都未曾就醫，不但與現今民眾就醫的常情不符，也與她自己傳給阿榮的訊息「護士說我待的那」、「怕干擾儀器」不符；再者，她聲稱是自行吃藥墮胎，不僅不合常情，也與她先前的說詞不符，這顯然是臨訟杜撰之詞，不足採信。

法官指出，現今網路發達，要取得他人驗孕棒的照片並非難事，小芸傳送給阿榮的驗孕棒照片，來源及拍攝時間均不明，阿榮甚至從未實際看過驗孕棒，因此無法單憑她曾經傳送驗孕棒照片給阿榮，就做出對她有利的認定。

最終，法官沒有採信小芸的說詞，並認定她在2020年2月間並無懷孕，於是依詐欺取財罪判處她有期徒刑10個月，全案仍可上訴。

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