快訊／財蛇到！統一發票11、12月中獎號碼出爐



▲113年11、12月發票開獎號碼出爐。（圖／社群中心）

社群中心／陳香菱

小確幸又來啦！本期（113年11-12月）統一發票開出新一期獎號，千萬特別獎號碼是「13965913」，大家有沒有被「財蛇爺」眷顧呢，趕快拿出發票對獎！另外，上一期還有15張百萬以上的大獎未領，包含1000萬元特別獎6張；200萬元3張；100萬元雲端發票專屬獎6張未兌領，提醒大家別和財神爺擦身而過。

根據財政部表示，上一期還有15張百萬以上的大獎未領，包含1000萬元特別獎6張；200萬元3張；100萬元雲端發票專屬獎6張，其中最低只花54元買飲料就中千萬大獎，兌領期限只到3月5日。



▲113年11-12月發票開獎。（示意圖）

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上一期（9-10月）統一發票大獎未領明細如下



1000萬元特別獎號碼「28630525」：未領6張

1、Hi-Life萊爾富｜台北市萬華區梧州街 29號1樓

▸食品等，共100元

2、遠東百貨「愛買a.mart」｜花蓮縣花蓮市和平路 581號地下1樓

▸物品等，共479元

3、全家Family Mart｜新北市板橋區雙十路 3段54號1樓

▸飲品等，共173元

4、MAGiC TOUCH 点爭鮮｜新竹市北區大雅路 88號

▸餐費，822元

5、美廉社｜新北市鶯歌區鶯桃路 172號

▸飲品，54元

6、（大大大）師傅｜高雄市鳳山區文龍東路 700號

▸食品等，共105元

200萬元特獎號碼「90028580」：未領3張

1、北視有線電視｜新竹縣竹東鎮中興路 1段153巷11號

▸數位精選收視費，387元

2、台灣電力公司｜雲林縣斗六市明德北路 3段39號

▸電費，5043元

3、全聯福利中心｜台南市柳營區中山西路 1段165、171號

▸食品，33元

100萬元雲端發票專屬獎：未領6張

1、Google Play｜台北市信義區

▸訂閱費，199元

2、7-ELEVEN｜台北市中山區龍江路83號、85號1樓及地下一層

▸食品等，共84元

3、7-ELEVEN｜桃園市平鎮區中豐路南勢2段118號

▸報紙等，共20元

4、7-ELEVEN｜新竹縣竹北市光明六路247、249、251號1樓

▸食品等，共65元

5、Uber Eats｜新北市五股區五權五路27號3樓

▸外送費等，共10元

6、7-ELEVEN｜屏東縣枋寮鄉勝利路9號

▸食品，55元

特別提醒：9、10月發票的兌領期限只到3月5日喔！

幸運兒趕快把握時間領獎，不要和財神爺擦肩而過。