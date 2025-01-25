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年產300噸草莓農膜何處去？　苗栗縣府籌設BOT資源循環中心

▲（留稿）苗栗草莓王國年產300噸農膜何處去？ 縣府籌設BOT資源循環中心免費服務 。（圖／苗栗縣政府提供）

▲苗栗草莓王國年產300噸農膜何處去？ 縣府籌設BOT資源循環中心免費服務 。（圖／農糧署提供）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣在國內享有「草莓王國」的美譽，但每年數百噸廢棄農膜一直困擾各界，加上另有7萬噸果樹枝葉、稻稈等農業剩餘資源，衍生任意露天焚燒和棄置等亂象。苗栗縣為解決此問題，規劃BOT設立農業剩餘資源循環中心，順利的話今年底即可運轉，初步規劃免費為農民服務，有效改善農民和環保團體關心的農業廢棄物最終去處。

苗栗縣政府指出，農業用的黑色塑膠布「地膜（簡稱：農膜）」具有抑制雜草及調整土壤溫、濕度等功能，是目前農業生產過程中不可或缺的塑膠資材，使用後的農膜屬一般廢棄物，需要依據廢棄物清理法規定處理，但因產期、夾雜土石異物和處理成本等因素，大幅降低環保回收業者回收意願。

▲（留稿）苗栗草莓王國年產300噸農膜何處去？ 縣府籌設BOT資源循環中心免費服務 。（圖／苗栗縣政府提供）

▲苗栗草莓王國年產300噸農膜何處去？ 縣府籌設BOT資源循環中心免費服務 。（圖／苗栗縣政府提供，下同）

縣府說，苗栗縣擁有400多公頃的草莓園，每年產生約300噸的大量農膜，加上西瓜等農產品、一年大約產生430公噸廢棄農膜，另有7萬噸果樹枝葉、稻稈等農業剩餘資源，引發違法棄置、露天燃燒會造成環境汙染問題。根據農業部統計，國內農業生產每年大約製造出1.3萬公噸廢棄農膜，數量相當驚人。

為推動循環農業，農業部將「農業全循環零廢棄」列為重要施政目標，鼓勵農民回收農膜再利用，補助購買「農膜回收機」價格3分之1，若是農會、合作社、產銷班申請還可補助一半費用；鼓勵農民優先採購可回收再利用材質（如PE等）農膜，回收廢棄農膜應依「農膜回收三原則」方便地方環保單位清運，提升農膜回收再利用效率。

▲（留稿）苗栗草莓王國年產300噸農膜何處去？ 縣府籌設BOT資源循環中心免費服務 。（圖／苗栗縣政府提供）

縣府規畫BOT設立農業剩餘資源循環中心，預定地在苗29線樹木銀行旁的縣有農牧用地1.44公頃，如果推動順利，第1期興建廠房和廢棄農膜產線設備，今年底運轉；第2期建置處理果樹枝葉、稻稈等農業剩餘資源設備，預計2027年底完成，初步規畫全部不收費，但仍待BOT簽約後確認。

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