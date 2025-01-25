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GODIVA員工偷拍女客！PO網罵「被車撞死」　她怒提告判賠5萬

▲▼GODIVA新光三越A8專門店。（圖／GODIVA提供）

▲比利時人氣巧克力品牌「GODIVA」爆出爭議。（示意圖，非當事櫃位／資料照）

記者劉人豪／台北報導

位於信義區某百貨公司櫃位的一名知名巧克力品牌GODIVA員工，疑似因颱風天要上班情緒不佳，在個人Instagram帳號上PO出偷拍王姓女顧客照片，並寫下「被車撞死」、「給狗X」等詛咒文字，王女提告後，台北地方法院判GODIVA公司須賠5萬元。

據了解，事發櫃位當天正進行一項新活動，只要顧客加入Line會員，即可免費獲得價值100元的兩顆巧克力。然而，有店員因對於颱風天要上班以及活動帶來的大量顧客感到不滿，於是偷拍了4名來兌換禮物的顧客，並在限時動態中用辱罵性字眼稱呼她們為「蕭貪阿姨」。

除此之外，該店員還在文中詛咒這4名客人「怎麼沒被颱風吹走啊？這上去一定也會被車撞死」，甚至在其中一名女顧客的照片下方還被打上「死阿姨笑X小啊，破X死雞給狗X死」，用字遣詞相當粗俗不雅。王女於2024年7月28日接獲親友來電告知始悉上情，提告求償22萬元。

法院指出，員工所為確實使王女產生精神上重大痛苦，審酌GODIVA僱用員工上傳的畫面至個人IG帳號，致使王女名譽權受有相當程度損害，GODIVA於事發後已於官方網站張貼道歉公告並主動提議以金錢及禮籃補償損失等，判決GODIVA賠償王女精神慰撫金5萬元。

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