2025拼減碳典範城市！高市府推動綠能光電達標　綠能產業在地紮根

▲高市府推動綠能光電6年1.25GW計畫已進行至第四年。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

113年度累計目標值(850MW)達標暨光電智慧建築標章頒贈活動，日前在岡山樂購廣場舉行，由副市長林欽榮偕同經濟部能源署代表及綠電推動專案小組府內外單位出席；工務局長楊欽富指出，市府推動綠能光電6年1.25GW計畫已進行至第四年，統計自110年至113年11月15日止，累計光電備案容量已達1,084MW，超越原訂本年度目標值(850MW)的1.28倍，備案件數更為全國第一，成效斐然，他也盼鼓勵各大推動光電建築的優良案例，延續創造綠能精神，攜手產官學民共同朝向2050淨零碳排，目標成為減碳典範城市。

楊欽富表示，市府積極宣導太陽光電設置優勢與成果，並持續精進綠建築自治條例，帶動產業設置光電意願。位於高雄S廊帶的起點「岡山樂購廣場 」是首家結合影城的大型購物商場，屋頂光電設置容量達323.4kW，連同周遭街邊店家屋頂光電總設置容量已達2MW，充分展現建築物結合再生能源的複合式利用，降溫隔熱同時更活用了屋頂的閒置空間，為本市能源轉型共盡一份心力，是為本市邁向淨零城市的先驅，也是高雄創能永續楷模。

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▲統計自110年至113年11月15日止，累計光電備案容量已達1,084MW。（圖／記者吳世龍翻攝）

國內外推動淨零趨勢，能源轉型是高雄未來必經之途，楊欽富亦指出，府內跨局處組成「綠電推動專案小組」聯手光電公會及台電公司公私協力推動6年1.25GW計畫，並與經濟部能源署組成「再生能源合作推動工作小組」，協調綠電設置作業、法令及排除案場困難，多管齊下加速提升全市太陽光電申設容量與綠能發展，當太陽光電設置容量達到1.25GW時，年發電量可達約15.6億度，每年可減少約82.7萬噸的二氧化碳排放，提供S科技廊帶對於綠電的需求，並帶動625億元的投資，引領高科技產業及人才新未來，逐步實現能源轉型並打造綠能產業於高雄紮根的願景。

▲副市長林欽榮偕同經濟部能源署代表及綠電推動專案小組府內外單位出席。（圖／記者吳世龍翻攝）

工務局補充，市府秉持永續共存理念，以淨零、數位雙軸轉型策略帶動綠色產業，今年度獲得高雄市光電智慧建築標章認證合計頒贈9件，包括金獎2件，銀獎4件，銅獎3件，依據光電設置類型分類地面型為3件、屋頂型為6件，其中金獎2件為地面型案場，運用友善環境與因地制宜的設計工法榮獲本年度的金級認證，將閒置空間融入多元智慧的創意手法，並結合太陽光電再生能源設備，落實綠色精神。