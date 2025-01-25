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台中情侶檔搶4本「超級紅包」刮刮樂爽中8萬2　悽慘下場曝

▲▼2024龍年，台彩推出不少龍年造型刮刮樂，2000萬超級紅包，不少民眾一本一本的買，業者估買氣較去年增2成。（圖／記者呂佳賢攝）

▲台中一對情侶檔去年3月因缺錢花用，竟搶奪彩券行4本「2000萬超級紅包」刮刮樂，得手8萬2千元，遭判刑9月。（示意圖／ETtoday資料照）

記者許權毅／台中報導

台中市一對20多歲林男蔡女為情侶，去年3月間因急需用錢，2人竟搶奪東區一間彩券行，林男一口氣搶走4本「2000萬超級紅包」刮刮樂，價值達14萬4千元。2人得手後開始進行1小時狂刮，結果刮中8萬2千元，只是開心不到一天，就被警方逮捕，林男最終被判9月徒刑，民事部分需賠償刮刮樂總價14萬餘元。

判決書記載，去年3月13日21時許，林男先打電話給東區一間彩券行，詢問是否有「2000萬超級紅包」刮刮樂，店員回覆有現貨後，林男跟蔡女便於22時許騎車到該店內，由林男進入、蔡女把風。

林男謊稱要一次購買4本「2000萬超級紅包」刮刮樂，一本價值為3萬6千元，4本則達14萬4千元。店員得知後，便將刮刮樂放置於櫃檯上，不料林男趁機搶奪、逃離現場，半小時不到，2人已經刮完3本，便開始在附近彩券行兌獎，甚至跑到彰化兌換獎金，總計得手8萬2千元。

林男將贓款分給女友蔡女3萬5千元，其餘則4萬7千元則放進自己口袋。2人於隔日15時許，被警方循線逮捕，扣得3本已刮取刮刮樂，現金總計3萬餘元。

事後林男被檢方依搶奪罪起訴。台中地院審酌，林男與共犯蔡女有縝密規劃、分工搶奪彩券行，使被害人財物損失，亦使被害人受到驚嚇，對於社會安寧與秩序亦受有不良影響，判處9月有期徒刑；民事部分，地院林男應給付14萬4千元，被害店家求償30萬營業損失、20萬精神撫慰金部分，法院裁定不准。

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