不是領紅包！除夕夜「必做1件事」超歡樂　全場點頭：老的小的都愛

▲除夕吃團圓飯。（示意圖／記者施怡妏攝）

網搜小組／劉維榛報導

除夕必有的行程，就是拜拜與圍爐吃團圓飯，而一名妹子笑稱，家人等到晚上11點去廟裡祈福完，重頭戲才來，大夥買爆刮刮樂，大人小孩瘋起來狂刮，甚至刮到回程車上還在刮，非常過癮！對此，她也好奇拋問「大家除夕夜都會做什麼？」結果全場也笑回，「刮刮樂肯定要的啊，過年行程之一！」

一名女網友在Dcard表示，每年到了除夕當天，早上會去拜祖先、晚上圍爐，但吃完才晚上7點而已，大家就聚在一起聊天、看電視，約莫深夜11點去附近的寺廟拜拜。

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拜完後，彷彿才是重頭戲，原PO笑稱，大家會買一堆刮刮樂，大人小孩一起開刮，氣氛十分歡樂有趣，甚至刮到回程路上，她仍在車上刮刮樂。而上述是他每年的除夕日常，對此，原PO好奇大家除夕都怎麼過呢？

底下網友紛紛笑回，刮刮樂甚至勝過領紅包的樂趣，「大掃除完，洗完澡就可以先來一張刮刮樂了」、「除夕一定要先刮一波的啊」、「我們家也是大人會買一堆刮刮樂，老的小的都很認真在刮」、「刮刮樂肯定要的啊，過年行程之一，我是過年期間都要去刮一張試手氣」、「過年就是要刮刮刮！然後跟朋友連線戰果」、「拜拜+買刮刮樂，每年固定行程」、「我是領完紅包就跟我姊跑去買刮刮樂」、「吃飽了沒事就是要邊刮刮樂邊守歲」。