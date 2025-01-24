　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

基隆餐酒館用餐後嘔吐拉肚子！今再增12人　累計34人身體不適

▲▼有關民眾至基隆市ABV餐酒館餐廳用餐後出現腸胃不適事件 基隆市衛生局持續追蹤掌握 已請業者停業至本局複查通過且同意復業 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆餐酒館爆民眾用完餐後身體不適，衛生局命業者停業 。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、陳韻如／基隆報導

基隆一間餐酒館日前傳出有22名民眾用餐後腸胃不適，而今(24日)又再傳出，新增12人出現不適症狀，目前已累計34人通報。對此，基隆市衛生局已命業者停業配合調查，待釐清並複查通過後才能營業。

基隆市衛生局20日接獲通報，民眾18日前往某餐酒館餐廳用餐，但餐後卻出現嘔吐等腸胃不適症狀，截至今日中午12時止，已接獲此案件相關通報有症狀者計11組、共34人。

經查，這34人中有33人為18日至該餐廳用餐，另有1人則是20日晚餐時段至該餐廳用餐，但同行共餐者中僅1人有症狀，因此立刻採檢送驗，以調查釐清與此案的關聯性。

▲▼有關民眾至基隆市ABV餐酒館餐廳用餐後出現腸胃不適事件 基隆市衛生局持續追蹤掌握 已請業者停業至本局複查通過且同意復業 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼有關民眾至基隆市ABV餐酒館餐廳用餐後出現腸胃不適事件 基隆市衛生局持續追蹤掌握 已請業者停業至本局複查通過且同意復業 。（圖／記者郭世賢翻攝）

初步統計，這34人當中症狀多為嘔吐、腹瀉等，其中症狀明顯有就醫者25人，不過無人住院，而截至今日中午12時，已有28人症狀改善，但仍有6人仍有輕微腸胃症狀。

基隆市衛生局表示，目前已逾20日起陸續完成相關人員及環境檢體送驗，基隆市衛生局春節期間，仍將持續追蹤關懷相關民眾健康及採檢送驗檢驗結果。

另外，基隆市衛生局也已命業者暫停作業，後續因仍陸續有多位民眾自主通報，遂於22日命業者須待完成調查，且複查合格，並經同意後才能恢復作業。目前業者願配合調查及停業，並將利用春節期間自主檢視改善完備後，春節後才再申請複查；屆時將待複查通過及調查釐清後，再評估是否同意恢復營業。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／9天年假車潮來了　國1南下「3車連環撞」
寒流急凍春節4天「除夕最冷探6度」　收假日再變天
快訊／藍營函請立院送出「罷免連署加嚴」　趕不上2/1大罷免開
獨／遭註銷台灣身分後發聲　李東憲：我不過是認祖歸宗
快訊／逆向撞死外送員！奧迪男2萬交保
快訊／離奇死因曝！24歲男慢速擦撞特斯拉　頸動脈被割斷失血亡
父走失第8天！林葉亭點名北極殿「爸爸常去拜拜」　廟方轉發協尋

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／9天年假車潮來了　國1南下南屯交流道「3車連環撞」

移動死神逆超高速撞死女外送員　28歲奧迪男過失致死獲2萬交保

快訊／離奇死因曝！24歲男慢速擦撞特斯拉　頸動脈被割斷失血亡

快訊／竹東疑黑幫火拼！當街互砍、開槍　4傷1命危急送醫

等紅燈被撞少年狂追「轎車往右一偏」2人撞飛　恐怖畫面曝光

快訊／國3公車突起火！香山出口匝道封閉　車體焦黑慘況曝

父走失第8天！林葉亭點名北極殿「爸爸常去拜拜」　廟方回應了

新北4月男嬰全身骨折亡！父母竟賴給家裡臘腸狗　法官拆謊言重判

基隆餐酒館用餐後嘔吐拉肚子！今再增12人　累計34人身體不適

逆向超車猛撞機車！熊貓外送員噴飛重摔慘死　恐怖奪命畫面曝

全家玩矇眼鏟錢遊戲　他「鍋鏟拿反」鏟了個寂寞XD

【台灣人的善良】超商送貨員飲料倒滿地！一群陌生人上前蹲地幫收拾

自小客車右側超車 #自撞 分隔島！「4輪朝天」滑行160m #台中

金鍾國沒認出Jisoo.珉奎　怪照片不像：誰啦！

【泰格與雪兒】當我ATM?

宇宙邦超狂！李珠珢重磅加盟　「韓籍五本柱太香」李雅英成學姐

王心凌彩排狂忘舞步　導演笑喊：罰跳10遍

台中男童記錯安親班郊遊日期　苦等3hrs急哭！警到場解開誤會

李珠珢跳錯應援曲露害羞臉　合體李雅英「32撞」香到爆

#鈕承澤 #假釋 #出獄 ！笑容滿面 手拿小盆栽喜喊：回家陪媽媽

快訊／9天年假車潮來了　國1南下南屯交流道「3車連環撞」

移動死神逆超高速撞死女外送員　28歲奧迪男過失致死獲2萬交保

快訊／離奇死因曝！24歲男慢速擦撞特斯拉　頸動脈被割斷失血亡

快訊／竹東疑黑幫火拼！當街互砍、開槍　4傷1命危急送醫

等紅燈被撞少年狂追「轎車往右一偏」2人撞飛　恐怖畫面曝光

快訊／國3公車突起火！香山出口匝道封閉　車體焦黑慘況曝

父走失第8天！林葉亭點名北極殿「爸爸常去拜拜」　廟方回應了

新北4月男嬰全身骨折亡！父母竟賴給家裡臘腸狗　法官拆謊言重判

基隆餐酒館用餐後嘔吐拉肚子！今再增12人　累計34人身體不適

逆向超車猛撞機車！熊貓外送員噴飛重摔慘死　恐怖奪命畫面曝

快訊／立院過年前匆忙送《選罷法》　行政院開臨時院會通過覆議案

台灣精品首登印度IMTEX展　智慧製造開啟金屬加工新趨勢

盧崑福協調跨局處共識　台南消防、警政單位旁空地設臨時停車場

快訊／9天年假車潮來了　國1南下南屯交流道「3車連環撞」

受海氣象影響　今晚與明日基隆-馬祖、將軍-東吉客貨輪停航

桃園竹圍、永安漁港春節9天連假不打烊　市府教你挑海鮮

嘉科實中扶少團志工服務　帶國小學生節慶體驗

鴻海年終嘉年華首度移師大巨蛋　董座預告今年營收續創高

明天春節連假首日「國道9路段易塞」　高公局：南下改下午出發

視察大台南智慧交通中心掌握春節連假交通狀況　黃偉哲慰勉春節執勤人員

#徐乃麟 嚴重 #違停 車險被拖走 警2mins完成執法過程曝

社會熱門新聞

快訊／北市原民大樓「驚傳左傾」！磁磚碎裂掉落

即／餐敘返家後！北榮胸腔科主任柯信國倒地猝逝

開蝦皮賣場從事地下匯兌達10億　3人爽賺1800萬遭起訴

快訊／台中嬤肚子不適！候診時突倒地亡

28歲脫緬者：詐騙未達標電刑「撐不到過年」

24歲男慢速撞擊特斯拉　離奇死在駕駛座

保時捷代步「床下全是LV」　9人吸金44億

即／朱學恒主動提前入監過年　強吻鍾沛君判刑11月

彰化惡火「奪2命」母女昏迷中！從日本連夜趕回　阿嬤悲痛：有呼吸的要先顧好

誘拐台人淪豬仔　傳黑道組「復仇者聯盟」追牽線女

即／竹東疑黑幫火拼！當街互砍、開槍　4傷1命危送醫

8台人淪豬仔　家屬祭出「以黑制詐」

桃園男逆向超車猛撞　女外送員慘死

小情侶騎車撞上違規車1死　肇事男判9月

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

小S大女兒「突脫光衣服」邊哭邊跑

明天才連假「一半請假」虧大！一票秒懂

洪一中批刪體育預算　館長開嗆！前空姐翻黑歷史反擊

男吃生豬肉屁股痛！骨盆X光長滿詭異白點

被逼認愛金智媛「金秀賢首對外發聲」！

「千年一遇」20歲J級AV女優放送辣照

快訊／北市原民大樓「驚傳左傾」！磁磚碎裂掉落

下午3點後「北部50嵐全打烊」　原因全讚爆

即／餐敘返家後！北榮胸腔科主任柯信國倒地猝逝

女童投訴耳朵痛！醫檢查耳蝸炸出大量跳蚤

快訊／江坤宇10年大約！最年輕億元男

開蝦皮賣場從事地下匯兌達10億　3人爽賺1800萬遭起訴

大砍預算「剝奪發票中獎小確幸？」　事實查核中心揭真相

快訊／台中嬤肚子不適！候診時突倒地亡

魔術師表演「人體分割」疑失敗　空等30秒沒還原就推走

更多

最夯影音

更多

全家玩矇眼鏟錢遊戲　他「鍋鏟拿反」鏟了個寂寞XD

【台灣人的善良】超商送貨員飲料倒滿地！一群陌生人上前蹲地幫收拾

自小客車右側超車 #自撞 分隔島！「4輪朝天」滑行160m #台中

金鍾國沒認出Jisoo.珉奎　怪照片不像：誰啦！

【泰格與雪兒】當我ATM?

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面