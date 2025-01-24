基隆餐酒館用餐後嘔吐拉肚子！今再增12人　累計34人身體不適





▲基隆餐酒館爆民眾用完餐後身體不適，衛生局命業者停業 。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、陳韻如／基隆報導

基隆一間餐酒館日前傳出有22名民眾用餐後腸胃不適，而今(24日)又再傳出，新增12人出現不適症狀，目前已累計34人通報。對此，基隆市衛生局已命業者停業配合調查，待釐清並複查通過後才能營業。

基隆市衛生局20日接獲通報，民眾18日前往某餐酒館餐廳用餐，但餐後卻出現嘔吐等腸胃不適症狀，截至今日中午12時止，已接獲此案件相關通報有症狀者計11組、共34人。

經查，這34人中有33人為18日至該餐廳用餐，另有1人則是20日晚餐時段至該餐廳用餐，但同行共餐者中僅1人有症狀，因此立刻採檢送驗，以調查釐清與此案的關聯性。

初步統計，這34人當中症狀多為嘔吐、腹瀉等，其中症狀明顯有就醫者25人，不過無人住院，而截至今日中午12時，已有28人症狀改善，但仍有6人仍有輕微腸胃症狀。

基隆市衛生局表示，目前已逾20日起陸續完成相關人員及環境檢體送驗，基隆市衛生局春節期間，仍將持續追蹤關懷相關民眾健康及採檢送驗檢驗結果。

另外，基隆市衛生局也已命業者暫停作業，後續因仍陸續有多位民眾自主通報，遂於22日命業者須待完成調查，且複查合格，並經同意後才能恢復作業。目前業者願配合調查及停業，並將利用春節期間自主檢視改善完備後，春節後才再申請複查；屆時將待複查通過及調查釐清後，再評估是否同意恢復營業。