「花蓮流行音樂AI實驗基地」試營運！對話就能創作、AI歌手駐唱

▲「花蓮流行音樂AI實驗基地」試營運，由AI引導體驗，每個人都可以創作自己專屬的歌曲。（圖／文化部）

記者林育綾／綜合報導

「花蓮流行音樂AI實驗基地」開放試營運，以歷史百年的花蓮舊酒廠第19棟成品倉庫，轉型為花蓮在地流行音樂實驗基地，無論是素人、專業音樂人都能體驗AI創作。兩層樓結合山海意象、音樂廊道等，透過跟AI對話就能創作詞曲，還有AI男歌手、AI女歌手駐唱，將觀眾誠品唱出來，最後能在「星光大道」拍照留念。

文化部指出，台灣流行音樂很有自己獨特的風格及文化，其中花東地區尤其具備豐沛創作能量，歷年來曾孕育許多優秀的金曲歌手，考慮近幾年來科技工具發達，流行音樂與科技創作工具的親和性非常高，因此選擇「花蓮文創園區」，將具有百年歷史的舊酒廠建物內部翻新，並由台灣人工智慧實驗室，在花蓮流行音樂AI實驗基地內，導入台灣原生的AI創作工具，無論是素人或者專業音樂人，都能透過基地獲得創新音樂體驗。

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▲遊客可在「音樂廊道」掃描QR Code，開啟一段創新音樂體驗之旅。（圖／文化部）

「花蓮流行音樂AI實驗基地」共有2層樓，1樓結合花東自然音景與山海意象，隱喻先民創作靈感，遊客可在「音樂廊道」掃描QR Code，由AI引導體驗，在「創作異世界」創作專屬歌曲，歌曲MV完成後於「拾酒糧倉」演出，最後在出口「星光大道」拍照留念。

基地中的所有音樂創作元素，包含歌詞、樂曲、歌聲、MV影像、皆由台灣團隊打造的生成式AI技術創造。技術核心為「AI音樂FedGPT大腦」，負責管理網路設備、電力和散熱系統，支持場館數位展示、互動系統及通訊設備。

使用者與AI對話，產生詞曲，是由台灣人工智慧實驗室研發的大型語言模型FedGPT，它是由台灣原生的技術所創造，具有超過1000億筆資料的繁體中文語料訓練GPT。

AI生成的MV則是由FedGPT內建的視覺語言模型，輔以人物辨識、物件辨識，分析並理解台灣流行音樂MV資料並生成特色MV。台灣人工智慧實驗室也與歌手合作，取得授權訓練AI模型，還有駐館AI男歌手「迴家」、AI女歌手「花瀾」，演唱到訪觀眾所創作的歌曲。

▲歌曲MV完成後，可於「拾酒糧倉」演出，為自己舉辦一場演唱會。（圖／文化部）

基地的2樓，則設計成多功能的音樂創作空間，包含可租借的「造音空間」錄音室、「團創工坊」練團室，都是未來訓練AI與互動的創作空間。另外也設計結合AI手作課程教室、會議室或其他用途的「未來內容創作空間」，將於正式開幕後陸續對外開放租借。

為促進創作生態發展，基地預定提供多樣化的優惠與合作方案，讓音樂創作者、學生與在地居民共享資源，可以舉辦作品發表會、AI Vocal演唱會、創作營、工作坊或音樂交流活動等形式，共享音樂創作場域。

「花蓮流行音樂AI實驗基地」試營運後，將於3月14日白色情人節舉行正式開幕活動，後續也有一系列講座、課程、演出活動。

▲「花蓮流行音樂AI實驗基地」試營運，3月14日正式開放。（圖／文化部）