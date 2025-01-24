快訊／朱學恒主動提前12天上銬入監　強吻鍾沛君判11月牢裡過年

記者劉昌松／台北報導

「宅神」朱學恒在2022年在一場餐敘中，趁友人都離開包廂時，2度起身走向坐在角落的台北市議員鍾沛君，將鍾沛君壓制靠牆並強吻，高等法院依強制猥褻罪判刑11個月，因朱學恒和檢方都未上訴而確定，台北地檢署原通知朱學恒春節後的2月4日入獄，但朱學恒選擇提前在24日報到發監。

▲朱學恒強吻北市議員鍾沛君被依強制猥褻罪判刑確定，向台北地檢署報到入監。（圖／記者黃哲民攝）

因朱學恒的刑期太短，預料在獄中累計成績達到假釋門檻時，也已接近刑期尾聲，獄政人員評估，朱學恒想提早出獄，只能靠在獄中良好的表現，爭取「操行」、「作業」、「教化」等3項評分，依照《行刑累進處遇條例》，表現良好的受刑人，每月可獲縮短刑期2天到6天，仍有機會提前出獄。

朱學恒被控在2022年8月6日一場餐敘結束後，與鍾沛君在包廂內獨處時，2度無預警走向鍾沛君，伸手壓制住並強吻鍾沛君，還說：「反正妳明天也不會記得」，朱學恒得逞後走回自己座位，案經鍾沛君在2024年6月的#me too風波中爆料，並回憶當時感受「嘴唇噁心的涼意，讓我整個人結凍似的僵在座位上，千百個問號在腦中翻騰」。

▲台北市議員鍾沛君（中）遭朱學恒強吻猥褻，已提告求償，一審獲賠35萬元。（資料照／記者黃哲民攝）

朱學恒隨後在網路直播中道歉，但堅稱自己當時喝醉斷片，不記得對鍾沛君做了甚麼事情，但事件持續延燒，朱學恒決定到台北地檢署告發自己。

檢察官傳喚事發當天較早離席的友人作證，朱學恒和鍾沛君當時都不像是喝酒醉的樣子，加上鍾沛君提供朱學恒道歉音檔，以及朱學恒稱要戒酒的切結文等事證，認定朱學恒先後以雙手壓肩，不顧鍾沛君扭開頭表達拒絕之意強吻2次，台北地院一審時，朱學恒被依強制猥褻罪重判1年2月。

朱學恒上訴表示認罪，並願意提高賠償金到200萬元，最終因鍾沛君拒絕而調解失敗，高院考量朱學恒犯後態度轉變，改輕判徒刑8個月，但仍然沒有宣告緩刑，朱學恒則在二審判決出爐後，宣布不再上訴，刑案就此定讞。鍾沛君另外求償500萬元精神撫慰金部分，民事庭一審日前已判朱學恒須賠償35萬元，可上訴。