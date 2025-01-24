「劉德華」幫朱元璋燒磚？一塊磚頭暗藏明代定都往事

▲一塊明代的磚頭上刻著「劉德華」三個字。（圖／翻攝陝視新聞）



記者蔡紹堅／綜合報導

南京城牆博物館有一塊從明代流傳下來的磚頭，上面刻著「劉德華」三個字，因此被稱為「劉德華磚」。據說，這名「劉德華」，就是當年朱元璋定都應天，修建應天城時，一名燒磚的工人。

根據《陝視新聞》報導，朱元璋定都應天，修建應天城的時候，動員了當時江南各地幾百萬軍民一起造城牆磚，為了保證品質，每一塊城牆磚上都有銘文，確定這塊磚可以追溯到某個地方的某個人。

這塊磚上的一側銘文寫到，「瑞州府提調官通判程益司吏艾誠 上高縣提調官縣丞呂翊司吏趙用賓。」另一側銘文則是，「總甲黃原亨 甲首劉德華 小甲簡文華 窯匠晏文叄 造磚人夫劉德華。」

從銘文上可得知，當年造磚人正是「劉德華」，他是明初瑞州府上高縣人，在城磚燒製中既扮演了「甲首」的角色，又是「燒磚人夫」。

「甲首」是明城磚燒製中的農村基層組織管理者，在其名下轄若干「小甲」，「燒磚人夫」又稱「造磚人」「人夫」「人戶」，是直接參與燒製城磚工役的普通百姓，是明城磚責任人中最底層的勞動者。

這也反映了中國古代的「物勒工名」制度，製造者要把自己的名字刻在器物上面，以方便管理者檢驗品質。