噁！櫻桃發霉還上吐下瀉　超市拒賠償冷回：可能吃太多了

▲大陸山姆超市銷售的智利進口櫻桃部分發霉。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者陳冠宇／綜合報導

近日，不少大陸網友反映山姆超市的智利進口櫻桃出現品質問題，除了腐爛較多、味道又苦又澀，還出現發霉現象，更有人吃完上吐下瀉。向山姆客服反映，對方卻說因海運出現部分壞果屬正常現象，至於身體出現不良反應，「或為食用過多導致」。

大陸《九派新聞》報導，有網友表示，在常州環球港山姆店購買智利進口櫻桃5公斤，價格為288元（人民幣，下同）。到家拆封檢查，剛打開就是一顆發霉的果子。全部檢查後，大約30％的櫻桃有損傷、蟲洞和裂口，還有兩顆發霉。

山姆客服答覆稱，櫻桃屬於農產品，拒絕退貨退款。經過常州市市場監督管理局的調解，山姆客服最終同意退貨退款，並補償150元優惠券。

另有網友反映，他特意去店裡親自挑選一箱剛上市的櫻桃，回家品嘗時，果子味道又苦又澀，一小碗裡就有兩個爛掉的。她打開箱子檢查，發現只有表面一層是好果，底下幾乎都有凹陷磕碰，一捏都是軟的，好幾個爛掉了。

還有人發文表示，在山姆購買的櫻桃吃了上吐下瀉，投訴維護權益卻很難。四天後，山姆客服同意退貨退款，但自己已經不敢再吃櫻桃了。

今年一月，有關櫻桃品質問題的負面評價湧現評論區。對此，山姆客服做出了回應，稱櫻桃是漂洋過海，可能出現果肉偏軟和裂口，可聯繫官方客服進行反映。

山姆客服23日表示，出現壞果的訂單多為智利進口櫻桃，海運到達後，在運輸和儲存過程中產生水分流失，8％以內的壞果屬於正常現象，「至於說吃了之後上吐下瀉，有可能是吃得太多了，個人體質原因導致的」。