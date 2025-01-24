他帶小女友開房被判關3年2個月　求減刑遭打臉「無可憫之處」

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿哲2023年間與年僅13歲的少女交往，某次約會時，他竟在深夜將人帶到旅館發生性行為，結果被少女的雙親抓包，因而挨告。法院日前審理此案，並依與未滿14歲之女子為性交罪，判處阿哲有期徒刑3年2個月。

▲阿哲因為與未成年女友開房間，被判刑3年2個月，且無法易科罰金。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿哲與少女成為男女朋友之後，他明知女方年僅13歲，仍在2023年8月某日深夜11時許將人帶到旅館，期間發生性行為1次；後來這件事情被少女的雙親發現，他也因此挨告。

阿哲的辯護人請求法官依據刑法第59條規定斟酌減刑，但法官認為，阿哲已是成年人，他明知少女未滿14歲，身心尚在發育中，對性行為的認識程度及自主能力尚未成熟，思慮也沒有成年人周詳，卻還是為了滿足自身性慾，利用少女懵懂、不知如何自我保護的機會，與少女發生性行為，犯罪情狀並非輕微，客觀上也沒有任何足以引起一般人同情、顯可憫恕之處，因此不予減刑。

法官表示，阿哲與少女雖然是男女朋友關係，但他的行為可能會對少女的身心產生相當影響，實在不可取，考量到他已經坦承犯行，態度尚可，但因為賠償條件未能達成共識，至今仍無法與少女及其雙親達成民事和解或調解，最終依與未滿14歲之女子為性交罪，判處他有期徒刑3年2個月，全案仍可上訴。

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