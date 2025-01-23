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陸女「搶拍人生美照」！硬闖北海道小樽鐵軌　下秒被列車撞命危

記者王佩翊／編譯

日本北海道小樽市的JR朝里車站附近平交道23日上午發生一起人身事故，當時一名中國籍女性遊客為了拍照闖入鐵軌，因此與列車發生衝撞，當場失去意識重傷，目前仍在醫院搶救中。

根據《北海道新聞》報導，該名60多歲中國籍女遊客與丈夫一起到北海道小樽市觀光旅遊，然而當時為了拍出「人生美照」，女子竟直接闖入鐵軌內，並由丈夫替她拍下與海景的合照，隨後遭一輛列車撞上。

警方指出，事故地點位於JR朝里車站附近平交道往小樽方向約50公尺的鐵軌內，一輛由小樽開往新千歲機場的「快速機場76號列車」23日上午11點30分左右通過朝里車站後，在鐵軌內撞上該名中國籍女性。

這名女性當場失去意識，隨即被送往醫院接受治療，目前仍在搶救中。而她的丈夫則沒有受傷，列車上的其他乘客和工作人員也沒有受傷。不過該起人身事故仍然造成函館線的上下行列車一度停駛。

事故發生後，函館線和千歲線的部分列車受到影響。截至23日下午1時，快速機場列車取消13班，函館線普通列車取消6班。停駛路段為函館線的星見至小樽區間，不過稍早已在下午1時左右已經恢復正常運行。

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