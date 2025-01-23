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【廣編】RM 16-02超薄自動上鍊腕錶　簡潔而精準的線條與機械傑作

▲▼RICHARD MILLE,RM 16-02,腕錶,機械,方型,美學。（圖／業者提供）

▲RICHARD MILLE推出RM 16-02超薄自動上鍊腕錶，將美學創造力與嚴謹的機械結構完美結合。

圖、文／RICHARD MILL提供

隨著RM 16-02超薄自動上鍊腕錶問世，RICHARD MILLE為代表性方形腕錶RM 016系列注入了全新的藝術構想。這款最新錶款大膽地詮釋了RICHARD MILLE一貫的美學標準。靈感源自於粗獷主義建築風格，充分展現材質的特性與去繁就簡的設計之美，各種形狀重疊交錯，如迷宮般令人著迷，盡顯深邃意境。

在機械結構方面，RICHARD MILLE將精湛技術展現得淋漓盡致。CRMA9機芯是品牌最新的第15款自製機芯，專為RM 16-02設計，透過鏤空的部件，光線能夠毫無阻礙地直達腕錶內部。鏤空底板採用微噴砂五級鈦合金，並以灰色電漿處理覆蓋了所有可見表面，只有分針橋板因其黑色PVD塗層顯得格外突出；其67個大小不一的鏤空區塊在銑削和修飾過程中需要達到極高的精度，每個切口都經倒角處理，每個板塊均需近兩個小時的銑削和數十道的手工工序，在加工過程中需要一絲不苟。

這款腕錶的另一視覺特色體現在錶盤的時標設計，以線型印花呈現，彷彿穿梭於鏤空機芯的迷宮之中，為時間賦予生命力。RM 16-02腕錶的魅力還在於其雕塑般的方形造型和深達30米的防水性能。超薄錶殼的人體工學設計較此前的RM 016進一步優化，錶殼尺寸為36 x45.65毫米，比前作小10%，在完美貼合手腕的同時，也增強了品牌特色的線條感。錶殼提供兩種款式：一款為五級鈦合金錶殼，經微噴砂、緞面修飾和拋光倒角處理。另一款是充滿運動風格的新色——赤陶色（Terracotta）Quartz TPT®石英纖維款。

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