陸中小學生禁帶手機到校　各種「藏手機神器」網路賣翻

▲大陸廠商面向中小學生推出的各種「藏手機神器」。（圖／翻攝光明日報，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸教育部此前印發《關於加強中小學生手機管理工作的通知》，要求中小學生原則上不得將個人手機帶入校園。規定一出，作為數位新科技原生世代的年輕人顯得有些抗拒，有廠商抓準這一點，推出各種「藏手機神器」，協助學生們逃避規定，在部分電商平台上大賣，引起官方注意。

《光明日報》報導，所謂「藏手機神器」，就是在偽造的充電寶（行動電源，下同）、水杯、鏡子內設置暗格，將手機隱藏其中，幫助學生逃避校方檢查。有網店宣稱使用其銷售的鏡子藏手機可以「100%安全入校」，能存放市面上99%款式的手機。另有網店頁面顯示，近期已銷售了上千個用於「藏手機」的水杯。

根據電商平台上的販售資訊顯示，一款「藏手機水杯」可以同時裝水和藏手機，透過暗格將手機和水完全隔開，杯身黑色不透明，水杯外形也不會讓人聯想到竟然可以把手機藏在裡面。

此外，也有廠商標榜，「鏡中藏手機，安全可靠，所有手機都能藏，保密發貨，能夠屏蔽金屬探測儀，開學學生必備。」；「充電寶藏手機，免擰螺絲更隱秘，可亮燈當手電筒還能顯示電量，還能夠給手機充電....。」

對此，大陸首都師範大學教育學院教育政策與法律研究院副院長蔡海龍指出，網路平台及相關經營者面向學生宣傳、銷售「藏手機神器」或提供偷帶手機服務，意在幫助學生逃避監管，或妨礙學生身心健康發展，顯然違反了未成年人網路保護的原則和要求。

大陸《關於加強中小學生手機管理工作的通知》規定，學生確有將手機帶入校園需求的，須經學生家長同意、書面提出申請，進校後應將手機交由學校統一保管，禁止帶入課堂。

蔡海龍呼籲，應全面看待未成年人使用手機等智慧產品的問題，網路化生活已成為人類生存的基本狀態，使用智慧產品可幫助未成年人獲取學習資源、增強溝通能力，培養適應未來生活所必需的數位素養，有助於提升創新思維和創新能力。

蔡海龍強調，享受手機和網路發展所帶來的便利，是資訊化、智慧化社會中，未成年人實現其教育權和發展權所必要的條件保障，是未成年人作為社會成員應有的基本權利，不宜採取一律禁止的態度，「面對手機等智能（智慧）產品管理難題，成人社會應有更多耐心和細心，進行更加精準的治理，營造規範有序的網路環境。」