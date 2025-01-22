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吉伊卡哇周邊一次收！毛茸茸提袋、金色小八貓　限量杯塞59元加購

▲▼7-11推出「吉伊卡哇招財公仔」預購。（圖／業者提供）

▲7-11推出吉伊卡哇毛茸茸包、招財公仔預購。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

想獲得「吉伊卡哇」不用飛日本！超商近來紛紛推出吉伊卡哇（Chiikawa）相關周邊，7-11「吉伊卡哇招財公仔」消息一出就引發話題，尤其是限定特別版「金色招福小八」；另外有「毛茸茸系列」提袋今（22日）起開放預購，1月25日就可原店取貨，陪伴過新年。全家也推出吉伊卡哇咖啡杯、杯套、杯塞，1月25日起買3杯指定飲品加價59元就能獲得限量杯塞。

▲▼7-11推出「吉伊卡哇招財公仔」預購。（圖／業者提供）

▲7-11推出「吉伊卡哇招財公仔」預購。（圖／業者提供）

●吉伊卡哇招財公仔

7-11推出「吉伊卡哇招財公仔」預購，每個售價390元，共有吉伊卡哇、小八貓、兔兔3款，還有限定特別版金色的「招福小八貓」，消息一出立刻引發粉絲轟動，不過金色小八不可單買，預購4款一組即可獲得，4款一組售價1500元。

▲▼7-11推出「吉伊卡哇招財公仔」預購。（圖／業者提供）

▲限定特別版「金色招福小八貓」引發話題。（圖／業者提供）

「吉伊卡哇招財公仔」即日起至1月31日開放預購，可到7-11門市ibon機台點選「購物/寄貨」→「門市預購」→「依目錄選擇」→「玩具」→「肖像商品」，即可購買，取貨日期為5月20日。

▼7-11「吉伊卡哇招財公仔」開放預購。（圖／業者提供）

▲▼7-11推出「吉伊卡哇招財公仔」預購。（圖／業者提供）

●吉伊卡哇毛茸茸系列手提包

7-11全新推出「吉伊卡哇毛茸茸系列手提包」共3款，包括吉伊卡哇、小八貓、兔兔，每款均採用聚酯纖維材質，尺寸為27公分×22公分×10公分，售價每款590元，預購優惠價529元。

▲▼7-11全新推出「吉伊卡哇毛茸茸系列手提包」預購共3款。（圖／業者提供）

▲▼7-11推出「吉伊卡哇毛茸茸系列手提包」預購共3款。（圖／業者提供）

▲▼7-11全新推出「吉伊卡哇毛茸茸系列手提包」預購共3款。（圖／業者提供）

「吉伊卡哇毛茸茸包」自1月22日起至3月2日開放預購，可透過7-ELEVEN的ibon機台，最快1月25日中午12點起就能取貨。毛茸茸的可愛設計、人氣角色形象不但療癒，過年期間背出門立刻成為焦點。

▼7-11推出「吉伊卡哇毛茸茸系列手提包」預購共3款。（圖／業者提供）

▲▼7-11全新推出「吉伊卡哇毛茸茸系列手提包」預購共3款。（圖／業者提供）

●全家吉伊卡哇咖啡杯

▲▼全家推「吉伊卡哇」咖啡杯、杯塞。（圖／業者提供）

▲全家推「吉伊卡哇」主題咖啡杯、杯套、限量杯塞。（圖／業者提供）

全家便利商店與「2025高雄燈會」合作，推出限定版吉伊卡哇主題咖啡杯身、杯塞、杯套，杯身及杯套結合 「高雄冬日遊樂園」視覺設計，1月22日到門市買「Let's Café 大杯飲品」（不含單品咖啡系列），即可拿到吉伊卡哇限定杯款；若購買「Let’s Café」、「搖搖茶吧」指定現調熱飲，還可再獲得「限量杯套」。

▲▼全家推「吉伊卡哇」咖啡杯、杯塞。（圖／業者提供）

▲限量吉伊卡哇「杯塞」買指定飲品3杯，加價59元就可獲得。（圖／業者提供）

此外還有限量吉伊卡哇「杯塞」，配合燈會活動時間，自1月25日(六)下午2點起到全台全家實體店，購買Let's Café、搖搖茶吧、福爾摩沙茶館指定現調飲品3杯，加價59元就可獲得吉伊卡哇聯名杯塞1款 （隨機出貨，不挑款），共有吉伊卡哇、小八貓、兔兔3種造型 ，數量有限，售完為止。

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吉伊卡哇7-11全家

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