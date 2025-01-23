5中國客搭日本電車佔博愛座　高中生勸說反遭「小粉紅式」圍剿罵爆

▲去年底就有遊客抱怨，有中國客搭日本電車，把整排座椅全部佔領。（翻自《小紅書》）



圖文／鏡週刊

日本近期湧入許多外國觀光客造訪，但也頻頻傳出爭議事件，最近就發生一起有5名中國客搭乘東京內的電車，卻把博愛座區域全部佔領。隨後有一名好心的高中男生以英文勸說，但反遭這5名中國客當場以「小粉紅式」圍剿罵爆，一度讓這名男高生不知所措。

據《日刊SPA!》報導，事發在近期的某天下午5點多，當時正是下班下課通勤高峰時間，但乘客們也發現，有2男3女年約40-50歲的中國客，霸佔電車上的博愛座，放滿行李。隨後有一名高中生看不下去，他挺身而出用英語勸說，沒想到反遭這5名中國客上前圍剿，對著高中生破口大罵，甚至作勢要打人。

一名同樣搭乘這班列車的上班族金子正儀就形容，這名高中生的身高約有180公分，外型看似運動風男孩，但遇到這群「小粉紅式」中國人，健壯的男高生也被罵到退縮。過不久，有一名年約60歲的大叔登場，這名大叔開始用中文與這群中國客溝通，並安慰高中生對他說：「辛苦了！」

據悉這群陸客一開始看到「會講中文的大叔」感到非常興奮，但態度依舊頑劣，隨後開始與大叔發生衝突，其中一人還推了大叔的肩膀。據悉車上已有乘客向電車人員通報，待電車抵達下一站時，已有站務人員守在月台邊，並請這群中國客下車處理。報導指出，當時車站也派出會講中文的站務人員來溝通，並對這群陸客強調，如果繼續滋事，就會報警處理。金子說，這群陸客可能怕惹麻煩，最後默默離去。

另外，報導提到，該名會說中文的大叔表示，自己就在銀座附近開餐廳，所以對於觀光客的「迷惑行為」早已見怪不怪，他也為此去學習中文，就是希望能多一點溝通、少一點磨擦。

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