「奈良鹿被踹」影片曝光！網友一看爆氣　日本警方出動了

記者詹雅婷／綜合報導

日本奈良公園有鹿群成群出現，是許多觀光客會造訪的景點之一，但近期卻出現疑似中國遊客當眾踹鹿的影片，鹿被踢之後立刻往前跑，不少網友看了感到相當氣憤。為了防止針對奈良鹿的暴力事件重演，奈良縣警察25日來到奈良公園巡邏，呼籲遊客與鹿保持適當距離。

產經新聞報導，奈良縣警7月下旬接獲多起相關通報，但其實奈良一直以來都有呼籲民眾不要貿然接近或觸摸野生的奈良鹿。奈良公園辦公室認為，由於外籍遊客人數增加，可能大家不太知道這些規則。

奈良署警員25日與政府單位、保護團體「奈良鹿愛護會」成員向遊客說明與鹿保持適當距離的方式。除此之外，DJ警察也使用日語、英語與中文說明，「傷害奈良鹿是會受到法律制裁，讓我們一起珍惜奈良的鹿吧」。來自厄瓜多的32歲觀光客指出，為了保護這群可愛的鹿，這是非常重要的事情。

另據NHK，奈良公園的鹿群是日本國家天然紀念物，奈良鹿愛護會每年都會進行數量調查，數據顯示，奈良公園的鹿群已連續3年增加。愛護會表示，由於鹿群數量增加，在奈良公園周邊開車時要比以往更注意車速，以防有鹿突然出現。

▼日本奈良鹿被列為「國家天然紀念物」而受到細心保護。（圖／CFP）