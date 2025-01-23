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獨／前「台灣隊長」重燃棒球夢！擔任台中原鄉德芙蘭少棒教練

記者李陳信得／台中報導

「我以為沒辦法再上球場了，現在更挑起重擔」，曾經的台灣隊長楊聖均感性的說。2024年的世界12強棒球比賽總冠軍為台灣的棒球燃起了希望之火，而遠在台中市和平區的德芙蘭少棒隊，也因為「一蹦」的加入燃起了熊熊火苗。猶記得2014年的U21世界盃棒球賽，楊聖均(原名楊岱均，外號一蹦)以隊長的身分擊出14支安打、4成打擊率外加9分打點與一轟的神級表現，帶領中華隊以7勝1負的戰績奪冠。2015年的光州世大運棒球賽，一蹦也為中華隊拿下金牌，超凡的表現讓他獲得了實至名歸的稱號-台灣隊長。

▲▼前「台灣隊長」重燃棒球夢！擔任台中原鄉德芙蘭少棒教練。（圖／記者李陳信得攝）

▲台灣隊長楊岱均(一蹦)離開職棒後，目前到台中市和平區德芙蘭國小擔任教練，重燃起棒球夢。（圖／記者李陳信得攝）

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▲▼前「台灣隊長」重燃棒球夢！擔任台中原鄉德芙蘭少棒教練。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼前「台灣隊長」重燃棒球夢！擔任台中原鄉德芙蘭少棒教練。（圖／記者李陳信得攝）

如日中天的一蹦參加2016年中華職棒選秀，並由Lamigo桃猿以第二指名選入，但因球隊位置與前輩重疊，導致3年的職棒生涯只有60多場的出賽機會。生命在這時刻又給了一蹦更嚴苛的考驗：罹患腦癌。經歷2年的治療後，雖然積極的復健但仍遭球隊釋出，即便參加業餘成棒也未能重拾往日身手，曾經是燃燒生命的棒球運動，火苗似乎漸漸的微弱了，為了生計開始思索其他出路。在家人的引薦下，他開始擔任消防安檢學徒，對於從小在球場上奔馳的運動員來說，這是一條完全陌生的道路。

雖然一蹦用球場上的拚搏精神全力地投入學習，但是在內心深處仍存在著棒球的微微火苗。楊聖均說，發現得了腦瘤壓迫到視神經無法留在球隊，「我真的很難過甚至有自閉症，在家人及哥哥的努力開導鼓勵下才慢慢走出來，雖然無法親自下場比賽，但能夠將經驗技術傳授給少棒的學生也是非常值得的。」

▲▼前「台灣隊長」重燃棒球夢！擔任台中原鄉德芙蘭少棒教練。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼前「台灣隊長」重燃棒球夢！擔任台中原鄉德芙蘭少棒教練。（圖／記者李陳信得攝）

2024年的夏天，台中市和平區的德芙蘭國小，甫成軍3年的少棒隊在古金益校長全力支持下，由許晏禎教練帶領這支初生之犢，全力拼戰獲得璞城盃全國軟式棒球錦標賽亞軍殊榮，少棒隊也因此獲得擴編的機會。這時球隊伯樂王士銘主任四處殷切尋才，獲知一蹦的去處，徵詢同意後聘任為第二教練，球隊如虎添翼，一蹦的生命也再度開啟了棒球之窗，曾經微弱的棒球火苗又炙熱了起來。

就算只剩下「一」分熱，也要讓生命「蹦」出火花。球場上的一蹦正全力的指導這群少棒幼苗、未來的台灣之光，執著的背影依舊，不同的是頸後留下的手術疤痕，但絲毫無礙一蹦的奮戰。這次一蹦仍舊要迎接挑戰，以生命鬥士的角色，奮力一擊！

▲▼前「台灣隊長」重燃棒球夢！擔任台中原鄉德芙蘭少棒教練。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼前「台灣隊長」重燃棒球夢！擔任台中原鄉德芙蘭少棒教練。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼前「台灣隊長」重燃棒球夢！擔任台中原鄉德芙蘭少棒教練。（圖／記者李陳信得攝）

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