台灣首例直接返還詐騙贓款！32被害人拿回1132萬　刑事局說話了



▲刑事局返還查扣的1113萬贓款給詐騙被害人，創下台灣首例！（圖／記者吳杰澄攝）



記者張君豪／台北報導

詐欺案件發生，被害人最盼望的就是拿回被騙金錢！立法院2024年7月12日三讀通過「詐欺犯罪危害防制條例」，並在31日公布施行，其中第8條至第11條授權訂定金融防制措施之子法，金管會11月29日發布「金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法」，加速檢警及時攔阻可疑金流與幣流，並且讓被害人遭詐騙匯出款項可以加快返還程序。

有警員私下透露：未來會循此成功模式，陸續將詐團詐騙贓款返還被害人「這是打詐戰爭的一個里程碑、我們總算做到了」。

為了實現快速返還被害人遭詐騙款項，刑事局與「中華民國虛擬通貨商業同業公會」、「現代財富科技有限公司（MaiCoin/MAX）」、「幣託科技股份有限公司（BitoPro）」、「鏈科股份有限公司（XREX）」及「禾亞數位科技股份有限公司（HOYA BIT）」公私協力。





▲刑事局22日公布將率續返還第一波查扣詐團的贓款還給被害人。（圖／記者張君豪翻攝）

目前上述業者建立與司法警察機關的聯防通報機制，協助分析清查虛擬貨幣交易所內涉及詐欺之虛擬資產及款項，警方追查匯入金流來源的詐欺被害人身分，透過刑事局科技犯罪防制中心協請被害人所在地方警察局通知被害人製作筆錄，最後由業者將詐欺款項發還被害人。本次為第一波行動，總計可返還32名被害人新台幣1113萬餘元，本週已經有被害人完備相關程序，陸續取回遭詐騙款項，其中單一被害人最高返還金額為新臺幣109萬元。

警方推動查扣詐團贓款「返還被害款項專案行動」遍及北市、新北市、桃園市、臺中市、臺南市、高雄市、苗栗縣、雲林縣、臺東縣及澎湖縣等10個縣市，警方均認為這次的行動深具意義「原來被詐團騙走的錢拿的回來」讓被害人最有感。

目前全台警方均以最快的速度通知被害人，甚至開車到被害人所在地製作筆錄，目的就是希望在年關將屆的時候，能讓被害民眾取回遭詐騙的錢財。

警方在聯繫被害人過程中，部分被害人深陷詐騙集團的假投資詐騙話術，質疑虛擬貨幣交易所不讓他把虛擬貨幣轉入投資交易平臺「損失很多獲利」刑事局在近期特別成立的「詐欺防制諮詢小組」發揮作用，引援案例告知民眾這是是假投資詐騙手法，部分被害人甚至解除巨額人壽保險金投入。

刑事局成立「詐欺被害說服小組」以專業、同理心角度持續與被害人溝通，才讓民眾理解自己遭詐騙，成功攔阻被害人原本已經要匯出約新臺幣70萬元的虛擬貨幣，減少被害人財損金額。警方指出、詐團犯罪往往有重複施行、重負詐騙民眾之案例，刑事局特別提醒民眾，非由警察機關所通知，並由警察人員製作筆錄之返還受害款項，均可能是詐騙，民眾仍應持續提高警覺，小心查證避免受騙。

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