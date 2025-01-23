快訊／彰化惡火困1家5口　2大2小命危1不治

▲彰化惡火1家5口2大2小無呼吸心跳，送醫後1人不治。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

記者唐詠絮、葉國吏／彰化報導

彰化市全福街今（23日）晨發生住宅火災，導致一家五口受困，彰化縣消防局緊急前往救援，但只救出1名大人，另外2位大人、2位小孩到院前無呼吸心跳，一位大人急救30分鐘後宣告不治、另一位大人恢復生命跡象，仍在外科加護病房救護中。

根據彰化縣消防局的報告，火警發生在清晨4時41分，接獲報案後立即派出15輛消防車、6輛救護車和46名消防人員前往現場，由第一大隊的蔡佳洲指揮救援。當時火勢疑似從一樓竄起，現場濃煙密布，消防人員首先向鄰居了解情況，得知屋內有五人受困。

消防隊員首先登上四樓，救出32歲的徐姓男子，當時他意識清楚且無需送醫。徐男告訴消防人員，二樓還有他的34歲姊姊、28歲姊夫以及3歲兒子和7個月大的女嬰受困。消防人員立即展開逐層搜索，在二樓找到受困的四人，但他們均因濃煙嗆昏，消防人員立刻對他們進行CPR等急救措施，並分別送往彰基醫院和秀傳醫院。

不過28歲男子送醫急救30分鐘後宣告不治，34歲女子恢復生命跡象，目前仍在加護病房；3歲兒子和7個月大的女嬰則送往彰基兒童醫院急救中。