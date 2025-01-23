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哈利王子與小報纏訟多年終和解　新聞集團賠錢道歉

▲▼英國哈利王子（Prince Harry）。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國哈利王子（Prince Harry）跟媒體大亨梅鐸旗下新聞集團報業達成和解。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

英國哈利王子的律師22日表示，哈利已就遭到非法收集資訊和電話竊聽所提起的訴訟，與媒體大亨梅鐸旗下新聞集團報業達成和解。

路透社報導，哈利王子（Prince Harry）的律師表示，在新聞集團報業（News Group Newspapers）同意支付巨額賠償金，並且承認英國國王查爾斯三世（King Charles III）么子哈利因「太陽報」（The Sun）非法活動和「世界新聞報」（News of the World）電話竊聽而成為被害人後，雙方已經達成和解協議。

梅鐸（Rupert Murdoch）的新聞集團報業向哈利等原告發布道歉內容指出：「新聞集團報業就太陽報1996年至2011年間嚴重侵犯其私生活，正式而且毫不含糊地向薩塞克斯公爵（Duke of Sussex）道歉，包括為太陽報工作的私家偵探進行的非法活動所衍生的摩擦。」

「新聞集團報業也就電話遭到竊聽、監控，以及私人資訊遭到世界新聞報記者和接受他們指揮的私家偵探誤用，正式而且毫不含糊地向薩塞克斯公爵道歉。」

法新社報導，隨著本案達成和解，纏訟多年的官司終劃下句點，避免案件得經過完整審判程序。

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