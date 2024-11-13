川普昔放話驅逐出境！哈利梅根剉咧等　砸1.6億買豪宅「準備逃了」

▲ 川普（左圖）非常討厭哈利王子和梅根（右圖）。（翻攝Donald J. Trump臉書、Archewell網站）

圖文／鏡週刊

美國前總統川普（Donald Trump）勝選，明年1月將回歸白宮，預料將大刀闊斧整頓美國非法移民問題，更曾放話要將英國哈利王子（Prince Harry）「趕出美國」。有消息指出，哈利王子和其妻子梅根（Meghan Markle）斥資470萬美元（約新台幣1.6億元），在葡萄牙買下豪宅，以免遭驅逐時無處可逃。

哈利與梅根2020年脫離英國王室，目前與一雙兒女住在美國加州，根據《紐約郵報》報導，哈利夫婦已在葡萄牙買了豪宅，豪宅位於里斯本以南約81英里處的CostaTerra高爾夫及海洋俱樂部，該區域是占地722英畝的豪華房地產開發項目，哈利夫婦買下300套住宅中的其中一套。

報導指出，哈利夫婦要到葡萄牙生活前，還需面臨「獲得歐盟公民身分」的考驗，若能順利獲得公民身分，他們得以在涵蓋29個國家的申根區自由旅行。

事實上，《華盛頓郵報》早前報導，哈利夫婦在葡萄牙置產，是因為美國生活「不如他們想像的那樣」。脫離英國後夫妻倆嚮往「自由的生活」，但他們仍然飽受輿論批評，以及政治上的壓力，迫使他們擬定「緊急逃難計劃」。

哈利王子深陷的爭議中，其中一項便是他在美國的居留疑慮，哈利曾在回憶錄《備胎》（Spare）中自爆吸過大麻、迷幻藥、古柯鹼等，而根據美國《移民暨國籍法》（INA），對移民官謊報吸毒史、病史，將會受到嚴厲懲罰，包括驅逐出境、禁止申請公民身分等。

美國保守派「傳統基金會」（Washington : Heritage Foundation）在哈利回憶錄出版後，曾要求拜登政府公開哈利王子的簽證申請資料，但拜登政府選擇保密哈利的申請文件。

今年2月，川普就曾放話，如果自己當選下一任美國總統，就會將哈利驅逐出境，更強調不會像拜登一樣保護哈利。當時川普怒轟，「我不會保護他（哈利）！他背叛了女王，不可原諒！如果讓我決定，他就得靠自己謀生！」

眾所周知，川普非常討厭哈利與梅根，除了早早看衰兩人的婚姻，也痛批他們對已故英國女王伊莉莎白二世「大不敬」，認為哈利出版回憶錄攻擊王室的行為很可恥。如今川普果真當選下一任總統，哈利夫婦的未來動向引發關注。

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