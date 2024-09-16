　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

哈利王子滿40歲　胞兄威廉發文「生日快樂」　傳兄弟2年沒講話

▲▼傳出威廉王子疑似不滿弟弟哈利能夠在40歲時獲得祖母伊莉莎白女王留下的850萬美元信託份額。（圖／達志影像／美聯社）

▲威廉王子（左）與弟弟哈利（右）傳出已經2年沒講話。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

英國國王查爾斯三世（King Charles III）的小兒子哈利王子15日滿40歲，胞兄威廉王子公開祝賀他生日快樂。但有媒體指出，這對兄弟已經2年沒講話。

法新社報導，哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）於2020年卸除王室職務並搬到美國加州，自此之後，哈利與英國王室的關係愈來愈緊張。

威廉王子（Prince William）與哈利王子的關係曾經很密切，兩人的手足之情更因母親黛安娜王妃（Princess Diana）在1997年逝世而更為緊密。但根據英國媒體報導，兩人已經2年沒跟對方說話。

威廉和妻子凱特王妃（Catherine Princess of Wales）15日於社群媒體X平台的官方帳號寫道：「祝薩塞克斯公爵（Duke of Sussex）40歲生日快樂！」薩塞克斯公爵是哈利的王室頭銜。

威廉伉儷的這則推文也分享了英國王室X帳號稍早的一段訊息，內容除了祝福哈利40歲生日快樂，也附上哈利笑容滿面的照片與一個生日蛋糕的表情符號。

英國媒體指出，這是王室帳號從2021年以來首次公開發文祝哈利生日快樂。

ET快訊
蔡瑞雪現身淡水穿超辣！　一轉身「大面積挖空」裸背全露出

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

哈利王子滿40歲　胞兄威廉發文「生日快樂」　傳兄弟2年沒講話

她網購中國電商「可頌造型燈」爬螞蟻　咬一口傻眼：是真貨！

歐洲遭逢「百年最嚴重暴雨」！羅馬尼亞至少4死　多國急撤居民

義大利副總理被檢調「求刑6年」　2019年拒絕移民靠岸

狗狗活力太好跟不上？網友設計3款「狗糧遊戲」　懶主人狂讚：解脫了

載移民到英國！法船在英吉利海峽「觸礁解體」　至少8死6重傷

連中秋掃墓都禁止！北韓強拆深山墳墓「火葬遺骸」　民眾只能在家拜

川普仍更可能勝選！　英前駐美大使點出「賀錦麗2大失誤」

不滿戀愛被干涉！17歲少女命男友5hrs內殺死媽媽　失敗後親自動手

2020年來首次！　聯準會預料將宣布降息

陳金鋒抗議馬傑森擺出短棒　遭驅逐出場本季第3次

泰侏儒河馬「彈跳豬」爆紅 圓肥身材+迷因表情超吸晴

馬傑森擺短棒被判未出棒　陳金鋒抗議遭趕：無法接受

周杰倫演唱會「阿KEN霸麥」 「本尊被迫下台」笑翻XD

新竹教保員穿黑絲、熱褲拍抖音　小朋友全入鏡！遭園方解雇

婦等紅燈「連人帶車」暈倒　多名騎士急停車上前救援

KTV跳「白菜舞」應援超炸　嗨咖開場亂跑連E人都嚇到

廣州就醫掛號費竟要1350！ 陸妻感嘆：台灣健保真的好.mp4

子瑜練舞突停下來！ 「我還沒打招呼＞＜」#星光雲reels

詐團扮警登門跟阿嬤收提款卡　真警現身逮人保住264萬存款

哈利王子滿40歲　胞兄威廉發文「生日快樂」　傳兄弟2年沒講話

她網購中國電商「可頌造型燈」爬螞蟻　咬一口傻眼：是真貨！

歐洲遭逢「百年最嚴重暴雨」！羅馬尼亞至少4死　多國急撤居民

義大利副總理被檢調「求刑6年」　2019年拒絕移民靠岸

狗狗活力太好跟不上？網友設計3款「狗糧遊戲」　懶主人狂讚：解脫了

載移民到英國！法船在英吉利海峽「觸礁解體」　至少8死6重傷

連中秋掃墓都禁止！北韓強拆深山墳墓「火葬遺骸」　民眾只能在家拜

川普仍更可能勝選！　英前駐美大使點出「賀錦麗2大失誤」

不滿戀愛被干涉！17歲少女命男友5hrs內殺死媽媽　失敗後親自動手

2020年來首次！　聯準會預料將宣布降息

289萬人注意！13檔台股ETF近期除息　00929今最後買進日

台南繼父猥褻國小女童！衛教課學習單揭穿他禽獸行為　下場曝光

哈利王子滿40歲　胞兄威廉發文「生日快樂」　傳兄弟2年沒講話

她網購中國電商「可頌造型燈」爬螞蟻　咬一口傻眼：是真貨！

訪問／二宮和也：加入嵐是人生最大獎！竹內涼真羨慕嘆：我太晚出生

2025快樂出航！跟著歌詩達郵輪　全家海上FUN暑假

歌詩達郵輪春之旅　義式享樂的日本跳島遊

搭著歌詩達郵輪去賞櫻　春遊日韓海陸之旅加倍精彩

馬林魚刺穿大腿！　12秒影片驚嚇千萬人

國際熱門新聞

2020年來首次！　聯準會預料將宣布降息

性侵14歲女兒！逼拍OnlyFans　還找陌生男硬上

少女放學被拖進草叢性侵　完事丟運河等死

「可頌造型燈」爬螞蟻　她咬一口傻眼：是真貨！

歐洲迎百年最嚴重暴雨！羅馬尼亞4死

威廉祝哈利40歲生日快樂　手足情破裂傳2年沒講話

iPhone 16包裝又少1物品！打破蘋果47年傳統

南韓網咖消失中　7年來3000間停業

川普勝算仍高？賀錦麗2大失誤曝光

義大利副總理被檢調「求刑6年」

和爸爸吵架離家！他4年後驚見老父成白骨

才剛滿3歲！德國「小畢卡索」作品叫價逾千萬

4人爽包2排座位　她飛機選位撇步被罵

狗狗活力太好？懶主人狂推3款狗糧遊戲

更多熱門

相關新聞

蔡依林6條勵志金句讓你越活越美

蔡依林6條勵志金句讓你越活越美

蔡依林今（15日）迎來44歲生日，前2天她手持保養品在IG上喊話：「漂漂的」，外貌身材近乎少女的她，絲毫看不出真實年齡，一直以來，她以高情緒價值著稱，也曾公開分享過對於老去並不畏懼，很喜歡目前的狀態，《ET FASHION》盤點她曾說過的勵志金句，希望能帶給大家不一樣的啟發。

哈里王子滿40歲獲2.9億大紅包　還免稅

哈里王子滿40歲獲2.9億大紅包　還免稅

威廉撲倒凱特狂親　夏洛特公主表情亮了

威廉撲倒凱特狂親　夏洛特公主表情亮了

圖／愛犬「鳳梨妹」生日　蔡英文憶成長史：像吹氣球變這麼大隻

圖／愛犬「鳳梨妹」生日　蔡英文憶成長史：像吹氣球變這麼大隻

亞當斯29歲生日開轟追平2紀錄

亞當斯29歲生日開轟追平2紀錄

關鍵字：

英國王室兄弟關係哈利王子生日祝賀

讀者迴響

熱門新聞

啦啦隊女神艾璐懷孕「淚灑球場」

徐少強小30歲愛妻也離世

上班第一天「就被全場喇舌一遍」　酒店妹超崩潰：被抽乾了

快訊／14號颱「葡萄桑」生成！雙颱共舞　最新路徑曝

前韓國小姐突離世！享年32歲

教保員穿黑絲拍抖音　小朋友全入鏡這下慘了

徐少強舊愛不捨發聲「一路好走」！　10字吐真實心境惹鼻酸

中秋愈來愈少人烤肉！網曝「最大原因」

上廁所「下體突然掉出一坨肉」　醫：5類女性最好發

陳佩琪曝ATM轉帳兒女小抄　不敗教主揭最佳解

蔡瑞雪現身淡水穿超辣！　一轉身「大面積挖空」裸背全露出

不是NIKE！「1品牌球鞋」銷量衝600%　網超愛：日本走1周都不痛

共軍前艦長偷渡來台　手寫信批「習近平殘暴統治」

阿諾驚爆遭外景主持人性騷

大腸癌前病變警訊！　醫盤點6種人有「息肉臉」

更多

最夯影音

更多

陳金鋒抗議馬傑森擺出短棒　遭驅逐出場本季第3次

泰侏儒河馬「彈跳豬」爆紅 圓肥身材+迷因表情超吸晴

馬傑森擺短棒被判未出棒　陳金鋒抗議遭趕：無法接受

周杰倫演唱會「阿KEN霸麥」 「本尊被迫下台」笑翻XD

新竹教保員穿黑絲、熱褲拍抖音　小朋友全入鏡！遭園方解雇

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

深度剖析限貸下的買房秘訣

深度剖析限貸下的買房秘訣

限貸令下房市迷局怎解？跟著「琦郁房事悄悄話」深入剖析，找出最貼近現實的一手資訊！

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面