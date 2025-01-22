職業小三勾引5000人分享大數據　揭「最易出軌5大職業」

圖文／鏡周刊

一位自稱「職業小三」的女性透露，3年來實測超過5千名男子，成功揭穿數百名男子出軌。因此歸納5大職業是出軌的「高風險群體」。

根據「每日郵報（Daily Mail）」報導，美國洛杉磯「抓姦女王」 史密斯（Madeline Smith）嗅到商機，提供客戶感情忠誠度測試服務，她利用社群軟體設下陷阱，以色情訊息或裸照誘使男性出軌，並向客戶收取65美元的費用（約新台幣2,128元），短短3年就接到超過5千件委託案件，成功釣到幾百位男子上鉤。

史密斯表示，透過仔細分析個人資料，就能夠初步掌握客戶的個性特徵，並根據其興趣喜好，設計出更具針對性的互動策略。至於互動的深度與程度，則會依據個案的具體需求而定。有些客戶僅需透過文字訊息的往來，便能達到測試對方忠誠度的目的；而有些客戶則因面臨婚姻訴訟，需要更進一步上床的實質證據，以證明配偶的不忠行為。

史密斯的調查結果發現，有高達80%的男性早已是慣性外遇者。進一步分析顯示，警察、健身教練、業務和銷售人員、律師以及醫生是外遇比例最高的五大職業。此外，消防員、職業軍人、護理人員等職業的出軌率亦相當驚人。

史密斯指出，從其過往經驗觀察，頻繁在社群平台展示肌肉、分享健身成果，且個人照比例較高的男性，較容易出現外遇行為，這類人通常同時與多個人交往，卻不希望被其他人發現； 經常出差的「業務和銷售人員」因工作性質，在外地有更多的機會亂搞；而「律師」和「醫師」可能因工作繁忙，外遇的對象較侷限在工作場合或身邊的友人，律師則需要花更長時間勾引，才有機會上鉤。



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