　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

職業小三勾引5000人分享大數據　揭「最易出軌5大職業」

史密斯提供客戶感情忠誠度測試服務，利用發送色情訊息或裸照測試男人是否會出軌。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡周刊

一位自稱「職業小三」的女性透露，3年來實測超過5千名男子，成功揭穿數百名男子出軌。因此歸納5大職業是出軌的「高風險群體」。

根據「每日郵報（Daily Mail）」報導，美國洛杉磯「抓姦女王」 史密斯（Madeline Smith）嗅到商機，提供客戶感情忠誠度測試服務，她利用社群軟體設下陷阱，以色情訊息或裸照誘使男性出軌，並向客戶收取65美元的費用（約新台幣2,128元），短短3年就接到超過5千件委託案件，成功釣到幾百位男子上鉤。

史密斯表示，透過仔細分析個人資料，就能夠初步掌握客戶的個性特徵，並根據其興趣喜好，設計出更具針對性的互動策略。至於互動的深度與程度，則會依據個案的具體需求而定。有些客戶僅需透過文字訊息的往來，便能達到測試對方忠誠度的目的；而有些客戶則因面臨婚姻訴訟，需要更進一步上床的實質證據，以證明配偶的不忠行為。

史密斯的調查結果發現，有高達80%的男性早已是慣性外遇者。進一步分析顯示，警察、健身教練、業務和銷售人員、律師以及醫生是外遇比例最高的五大職業。此外，消防員、職業軍人、護理人員等職業的出軌率亦相當驚人。

史密斯指出，從其過往經驗觀察，頻繁在社群平台展示肌肉、分享健身成果，且個人照比例較高的男性，較容易出現外遇行為，這類人通常同時與多個人交往，卻不希望被其他人發現； 經常出差的「業務和銷售人員」因工作性質，在外地有更多的機會亂搞；而「律師」和「醫師」可能因工作繁忙，外遇的對象較侷限在工作場合或身邊的友人，律師則需要花更長時間勾引，才有機會上鉤。


更多鏡週刊報導
【有片】網瘋傳嘉義地震男友肉身護女友片　網羨慕：看見愛情的樣子
他追求女同事反變性騷擾　失敗告白曝光被當痴漢
富士電視台醜聞連環爆！前美女主播再揭高層逼吻、鹹豬手　反抗遭修理

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
表姪女亂倫人夫10幾次　正宮怒問：姨丈好用嗎
柯文哲探視父近半小時　面色凝重離開新竹台大
緯來耳機妹爆紅！突被拉進直播網戀愛了　本人IG曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

長野車站前隨機刺人1死2傷！上班族男等公車被刺死　兇手仍在逃

職業小三勾引5000人分享大數據　揭「最易出軌5大職業」

尹錫悅拒絕在看守所接受訊問　南韓公調處第3度強制拘提失敗

薩爾瓦多前總統傅內斯65歲過世　生前被指控貪污114億流亡尼加拉瓜

「以哈停火」哈瑪斯仍牢牢掌控加薩　分析：持久和平大計挑戰高

快訊／日本長野JR車站「2男1女遭砍」1人命危　兇手持刀跑了

25歲印男拍社群片「跳15公尺瀑布」溺斃　遺體5天後才撈到

3寶媽更新駕照才知自己「已故」　背後竟是殯儀館搞烏龍

哈瑪斯跨境突襲傷亡慘重　以色列參謀總長將引咎辭職

大馬人妻陳屍轎車！　竟是丈夫聯合小三買凶殺人

#林秉樞 病危！父簽 #放棄急救 忍痛喊：不浪費醫療資源

#新莊 #豪宅 建案變火把！ 「深夜焰光」空拍畫面曝

【自信100實力0】女孩玩拳擊機全力一揮還摔跤

【妳回家算了XD】車禍夫請老婆扶起床卻放屁　她笑翻一巴掌打到他傷口

柯爸病危！ #柯文哲 探視近半小時　面色凝重離開新竹台大

#玉井大廈 支撐鋼柱架設完成！開放住戶取物

#台南 17人橋下圍帆布聚賭！ 警扮釣客破 #極簡風 賭場

IU向IVE鞠躬道歉！ 「2024犯的最大的錯」

【笑容凍結】兒子開心拍照班導突然出現 他用手遮住眼不願面對XD

蕭煌奇自Cue地獄哏　突往後轉：這裡有人嗎？

長野車站前隨機刺人1死2傷！上班族男等公車被刺死　兇手仍在逃

職業小三勾引5000人分享大數據　揭「最易出軌5大職業」

尹錫悅拒絕在看守所接受訊問　南韓公調處第3度強制拘提失敗

薩爾瓦多前總統傅內斯65歲過世　生前被指控貪污114億流亡尼加拉瓜

「以哈停火」哈瑪斯仍牢牢掌控加薩　分析：持久和平大計挑戰高

快訊／日本長野JR車站「2男1女遭砍」1人命危　兇手持刀跑了

25歲印男拍社群片「跳15公尺瀑布」溺斃　遺體5天後才撈到

3寶媽更新駕照才知自己「已故」　背後竟是殯儀館搞烏龍

哈瑪斯跨境突襲傷亡慘重　以色列參謀總長將引咎辭職

大馬人妻陳屍轎車！　竟是丈夫聯合小三買凶殺人

緬因貓「被忘在機艙」變太平洋飛貓　24小時紐澳來回飛3趟嚇壞主人

北市府抽查一番賞！萬年大樓、北車地下街12店有缺失：2店混套賣

曹興誠號召全台大罷免　呼籲民進黨下場參戰「不要當家不管事」

死忠鐵粉飛到日本應援　領航猿仍飲恨苦吞東超2連敗

長野車站前隨機刺人1死2傷！上班族男等公車被刺死　兇手仍在逃

外媒曝《GTA 6》定價有望飆到100美元...改變3A大作定價生態

劉家愷、吳睿勝卸下戰袍　轉任味全龍教練團

閱之海筆記／從清純女優到赤裸狂花：島田陽子的性暴走！

#台南 17人橋下圍帆布聚賭！ 警扮釣客破 #極簡風 賭場

國際熱門新聞

即／日本長野車站3人遭砍1命危　兇手持刀跑了

職業小三勾引5000人分享大數據　揭「最易出軌5大職業」

青年跳15公尺瀑布溺斃　遺體5天後才撈到

兒遭發狂熊咬死　爸想要收屍也被殺

韓公調處3度強制拘提尹錫悅失敗

3寶媽更新駕照才知自己「已故」　背後竟是殯儀館搞烏龍

長野車站前隨機刺人1死2傷！兇手仍在逃

雪梨「屍花」睽違15年將盛開　千人線上守候

女律師約炮4寶爸！遭無套性侵+強制直播

澤倫斯基：俄烏停火協議需20萬兵力協防

哈瑪斯仍掌控加薩　持久和平大計挑戰高

涉貪流亡尼加拉瓜　薩爾瓦多前總統過世

媽現場發現19歲兒參加「千人斬活動」崩潰

北韓戰俘求烏軍：讓我看韓國愛情電影

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

快訊／柯探視父近半小時離開新竹台大

過年衝了！「4星座、4生肖」偏財運超旺

表姪女亂倫人夫10幾次　正宮怒問：姨丈好用嗎

玩壞車窗卡死！父狂扁座椅　男童爆哭

林珍羽不菸罹肺腺癌！醫示警8症狀快就醫

緯來耳機妹爆紅！本人IG曝光

柯文哲探視父親　戒護警阻擋：他現在禁見

即／日本長野車站3人遭砍1命危　兇手持刀跑了

吳淡如收「詐騙電郵揭新手法」　曬1圖驚呼：做得很像！

職業小三勾引5000人分享大數據　揭「最易出軌5大職業」

新北上班族買刮刮樂「ChatGPT選號」中百萬

范瑋琪、陳建州「一家四口得A流」　曬病床照曝無奈

高虹安案二審裁定停審　高檢署抗告被駁回

快訊／「AI女神」李珠珢重磅加盟富邦

五堅情爆有新團員...身份曝光

更多

最夯影音

更多

#林秉樞 病危！父簽 #放棄急救 忍痛喊：不浪費醫療資源

#新莊 #豪宅 建案變火把！ 「深夜焰光」空拍畫面曝

【自信100實力0】女孩玩拳擊機全力一揮還摔跤

【妳回家算了XD】車禍夫請老婆扶起床卻放屁　她笑翻一巴掌打到他傷口

柯爸病危！ #柯文哲 探視近半小時　面色凝重離開新竹台大

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

101招緩解麩質過敏發炎

101招緩解麩質過敏發炎

「文里補習班」開課啦！做一道無麩質的「鮮蝦嫩蛋燉豆腐」，讓你吃完不再全身癢

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面