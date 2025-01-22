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高虹安案二審裁定停審　高檢署「抗告被駁回」確定

▲▼新竹市長高虹安被控誣告案件，高等法院二審首度開庭。（圖／記者吳銘峯攝）

▲高虹安案二審被裁定暫停審理。（圖／記者吳銘峯攝）

記者柯振中／綜合報導

新竹市長高虹安立委任內涉詐助理費，一審被判7年4個月有期徒刑，經過上訴後，高院二審則裁定停審、聲請釋憲。台灣高檢署對此不服，提出抗告，被高院駁回確定，不得抗告。

據了解，在一審判決中，法官認定高虹安詐領11萬餘元的助理費，因此依照利用職務機會詐取財物罪、使公務員登載不實罪等罪嫌，判處7年4月有期徒刑、褫奪公權4年。經過審判以後，高虹安的新竹市長職務被停職。

高虹安對此不服、提起抗告。高院審理後裁定，各級民意代表多年來因為公費助理費、加班費等問題而被法院判決的案件，共有200多筆。但針對立委涉及公費助理而被判有罪，高虹安是第一人。

此外，高院認為，《立法院組織法》第32條與《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》第6條，制度設計、性質是否相同，仍有疑義，實務上應如何合法操作，法官可否就依此審判，均有疑義。

因此高院合議庭審理後，裁定停審，並且撰寫2萬字的釋憲聲請書，項憲法法庭聲請釋憲。

對於高院的裁定，台灣高檢署感到不服、提出抗告，請其撤銷原裁定。不過高院認為，檢察官提起抗告並不合法，予以駁回，並不得抗告。

 
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