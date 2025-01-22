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三立前主播幫老闆進口動物「灌水1.2億賺價差」　獲判無罪定讞

▲▼三立新聞前總編輯李天怡被控受託為頑皮世界購買進口非洲動物涉嫌背信，2日到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲李天怡被控受託為頑皮世界購買進口非洲動物，遭控背信，獲判無罪確定。（圖／記者黃哲民攝）

記者吳銘峯／台北報導

三立電視台《消失的國界》節目前主持人李天怡與丈夫郭人杰，被控於2020年間，受託為三立電視董事長張榮華私人投資的「頑皮世界」進口非洲野生動物，卻浮報價格約1.2億餘元賺差價，被依照背信罪嫌提起公訴，一審無罪。檢方上訴，高等法院22日二審駁回上訴，李天怡無罪確定。

現年52歲的李天怡曾任三立新聞主播，後主持《消失的國界》節目，因為前往世界各地拍攝，累積不少國際人脈。由於2020年間，時任三立電視總經理張榮華，以個人名義入主南台灣最大私人動物園「頑皮世界」，張榮華就指示三立電視台的高姓部屬，要求進口非洲野生動物以開發親子商機。部屬透過關係找上李天怡，李天怡再找上澳洲台商李吳達，並透過李吳達找上非洲同時也是律師的當地華裔議員，對方幫忙協助尋找動物商人。

而檢方起訴認定，李天怡趁著居中擔任聯繫窗口的機會，藉此浮報採購價額，原定採購107隻動物、共152萬9500美元、約台幣4900萬元的總價，她卻浮報3倍到5倍單價，總價飆漲成546萬1000美元、約台幣1.7億元，藉此賺取中間的價差。李天怡的丈夫郭人杰則在頑皮世界接受報價、即將事成之際，合夥成立境外公司「亞太印象」，並以該公司名義在2020年7月與頑皮世界簽約，頑皮世界則陸續付款，至2021年3月預付貨款390萬1350美元，外加空運費用89萬5993美元，共約台幣1.5億元。

但實際上，一隻動物都沒有進口，張榮華察覺有異，報請檢警單位查辦，檢方認為李天怡成為頑皮世界與動物廠商之間專門聯絡窗口，係受頑皮世界公司委任而處理事務之人，但卻違背受任事務，因此依背信罪嫌對李天怡、郭人杰與李吳達3人提起公訴。一審均判決無罪。檢方上訴第二審。

二審高等法院審理後，22日做出判決，高院駁回檢方上訴，仍維持李天怡等3人無罪。由於背信罪不得上訴第三審，李天怡等人因此無罪確定。

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