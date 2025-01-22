三立前主播幫老闆進口動物「灌水1.2億賺價差」　獲判無罪定讞

▲李天怡被控受託為頑皮世界購買進口非洲動物，遭控背信，獲判無罪確定。（圖／記者黃哲民攝）

記者吳銘峯／台北報導

三立電視台《消失的國界》節目前主持人李天怡與丈夫郭人杰，被控於2020年間，受託為三立電視董事長張榮華私人投資的「頑皮世界」進口非洲野生動物，卻浮報價格約1.2億餘元賺差價，被依照背信罪嫌提起公訴，一審無罪。檢方上訴，高等法院22日二審駁回上訴，李天怡無罪確定。

現年52歲的李天怡曾任三立新聞主播，後主持《消失的國界》節目，因為前往世界各地拍攝，累積不少國際人脈。由於2020年間，時任三立電視總經理張榮華，以個人名義入主南台灣最大私人動物園「頑皮世界」，張榮華就指示三立電視台的高姓部屬，要求進口非洲野生動物以開發親子商機。部屬透過關係找上李天怡，李天怡再找上澳洲台商李吳達，並透過李吳達找上非洲同時也是律師的當地華裔議員，對方幫忙協助尋找動物商人。

而檢方起訴認定，李天怡趁著居中擔任聯繫窗口的機會，藉此浮報採購價額，原定採購107隻動物、共152萬9500美元、約台幣4900萬元的總價，她卻浮報3倍到5倍單價，總價飆漲成546萬1000美元、約台幣1.7億元，藉此賺取中間的價差。李天怡的丈夫郭人杰則在頑皮世界接受報價、即將事成之際，合夥成立境外公司「亞太印象」，並以該公司名義在2020年7月與頑皮世界簽約，頑皮世界則陸續付款，至2021年3月預付貨款390萬1350美元，外加空運費用89萬5993美元，共約台幣1.5億元。

但實際上，一隻動物都沒有進口，張榮華察覺有異，報請檢警單位查辦，檢方認為李天怡成為頑皮世界與動物廠商之間專門聯絡窗口，係受頑皮世界公司委任而處理事務之人，但卻違背受任事務，因此依背信罪嫌對李天怡、郭人杰與李吳達3人提起公訴。一審均判決無罪。檢方上訴第二審。

二審高等法院審理後，22日做出判決，高院駁回檢方上訴，仍維持李天怡等3人無罪。由於背信罪不得上訴第三審，李天怡等人因此無罪確定。