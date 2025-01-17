歷史生死簿曝！曾2度「1天槍決8人」　他3年送122名死囚上刑場

▲死刑執行令均由法務部長簽署。我國曾有兩度在1天內執行8名死囚。（圖／記者劉昌松攝）

記者吳銘峯／台北報導

法務部在16日晚間槍決死囚黃麟凱，是我國近5年來第二度執行死刑，引起關注。攤開我國死刑執行歷史，歷任法務部長中共有2任未批准死刑，分別是王清峰與邱太三。另外法務部也曾兩度在1天內執行8人的死刑；至於前台高檢襄閱主任檢察官陳追，更在3年內執行122名死囚，是執行最多的檢察官。

我國自戰後開始戒嚴至1987年解嚴，期間有不少政治犯遭秘密槍決，另外包含軍法等等，其實政府執行的死刑達上千件。統計解嚴後，政府在1990年共槍決78名死囚，是年度槍決紀錄，平均不到5天就要槍決1人；其次為1989年69人、1991年59人，而後因人權意識抬頭，執行死刑人數逐年下降。

而在近年來的歷任總統執行死刑部分，陳水扁時代執行31人，馬英九時代執行33人，蔡英文時代執行2人，賴清德時代目前執行1人。至於歷任法務部長中，任期從1989年10月7日到1993年2月27日的部長呂有文，3年半的任期內共簽署114死囚的執行令，是執行最多的部長。之後歷任部長均有簽署執行令，僅王清峰、邱太三是唯二沒有執行死刑的部長。

此外，法務部也曾有兩度在1日內執行8名死囚，分別為1988年7月28日前司法行政部（法務部前身）部長李元簇，簽署台灣史上第一起運鈔車搶案「沙鹿劫鈔案」主嫌蘇俊模8死囚執行令；另一次為1999年10月6日，時任法務部長葉金鳳簽署白曉燕案主謀陳進興與另外7名盜匪案死囚執行令。

目前執行死刑的程序是由法務部長簽署執行令後，交由高檢署執行科主任檢察官指揮執行，由高檢署檢察官帶領法醫、法警進入看守所，再由監所的所長陪同領出死囚，進行人別訊問後，就給予最後一餐。而後由法醫注射麻醉劑，等藥劑發揮作用後，由法警將死囚攙扶到看守所刑場低窪處（事先舖上棉被）面朝下趴臥，再以粉筆在死囚衣物上標出心臟位置，由法警開槍執行，再由法醫確認死亡。這次執行的黃麟凱是一槍斃命，曾經因為死囚心臟位置偏右，法警開了五槍才執行完畢，該名死囚是犯下7年14命的槍擊要犯吳新華。

而前高檢署主任檢察官陳追，在3年內就擔任「監斬官」122次，執行了122名死囚，是史上執行最多的檢察官，陳追後來更擔任高檢署的襄閱主任檢察官。